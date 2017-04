Nytt Masters-mareritt for Spieth – Hoffmann med drømmestart

For ett år siden kastet Jordan Spieth bort Masters-seieren etter en marerittaktig avslutning. Torsdag åpnet han årets utgave med en ny kvadrupel bogey.

Der holder kun til en delt 41.-plass. Den amerikanske golfyndlingen, som har to annenplasser i den prestisjetunge turneringen, sto for en av Masters-historiens mest oppsiktsvekkende sprekker i fjorårets utgave.

Spieth ledet med fem slag foran avslutningsrunden, men kastet bort hele ledelsen da han måtte ha sju slag for å komme gjennom det korte hull nummer 12.

Torsdag spilte amerikaneren seg velberget gjennom det samme hullet, men fikk atskillig mer trøbbel på nummer 15. Ni slag ble fasiten på par fem-hullet, og dermed raste Spieth nedover resultatlistene. 23-åringen slo riktignok tilbake med en birdie like etter og endte runden tre slag over par. Det var likevel langt svakere enn hva det kunne ha blitt og han har presset på seg foran fredagens runde.

Hoffman med luke

Bedre gikk det for Charley Hoffman som leder turneringen etter å ha gått en 65-runde og syv under par den første runden. Landsmann William McGirt ligger på annenplass, tre under par. Ledelsen til Hoffman, som er ranket som nummer 52 i verden, er den største etter første runde siden 1955 da Jack Burke hadde opparbeidet seg samme ledelse etter 18 hull.

I vanskelige forhold sa Hoffman at han gikk for par, men at han var litt heldig.

– I mangel på andre ord så var det en drøm, sa han.

Vanskelige værforhold

Trøsten for Spieth og flere andre forhåndsfavoritter som ikke åpnet godt, var at de ikke var alene om å slite på åpningsrunden. Kraftig vind og raske greener skapte store utfordringer for spillerne, og kun et fåtall spillere maktet å holde totalscoren under par.

Svenske Alex Norén avsluttet godt og ligger på 26.-plass etter de 18 første hullene. Han er to over par etter en 74-runde.