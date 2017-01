Nordmann tre slag bedre enn superstjernen McIlroy

Det har gått opp og ned for Espen Kofstad (29) i Sør-Afrika. Men avslutningen var perfekt: tre slag bedre enn verdenstoeren Rory McIlroy.

– Ting gikk på skinner, sier Kofstad til VG.

Han var best av samtlige på den siste runden i Ekurhuleni med sine sju under par. De tre rundene tidligere i helgen var ikke like bra, sånn at han endte på delt 31. plass totalt. Men avslutningen var noe for de norske golfhistoriebøkene.

– Det var ikke århundrets runde, sier Kofstad.

– Jeg mener; det var bra, men jeg følte at det var et par slag som kunne ha blitt bedre. Det er godt å vite.

I midten av november kvalifiserte Espen Kofstad seg for Europatouren, verdens nest beste golf-tour. Det vil si: han kan ikke spille alle turneringene, men denne i Sør-Afrika er altså blant dem han får muligheten til å spille i.

– Nå får jeg en måneds pause, så blir det Australia, og så tror jeg det er India og Sør-Afrika igjen. Jeg får flydd nok, smiler Kofstad.

McIlroy var den store stjernen i Sør-Afrika i helgen. Han gikk fire under par, altså tre slag dårligere enn nordmannen, på den siste runden.

– Men det er en vesentlig forskjell: jeg hadde ikke noe press på meg. Det kunne bare gå bedre. Han hadde alt å tape i og med at han er den beste spilleren som har vært med her i Sør-Afrika, sier Espen Kofstad.

Sju under par er tangering av hans «pers» på Europa-touren. Runden løftet ham hele 33 plasser til delt 31. plass på resultatlisten. Dermed har han startet årets Europa-tour solid med 20. plass og 31. plass.

Det måtte omspill til for å avgjøre duellen mellom Graeme Storm (England) og Rory McIlroy. Nordiren ledet turneringen med to hull igjen å spille, men måtte bruke to slag for å komme seg ut av bunkeren på hull 17. Avgjørelsen falt på det tredje omspillhullet.