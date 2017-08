Nå: Tutta må trekke seg fra Solheim Cup på grunn av ryggsmerter

Solheim Cup-ekspert Suzann Pettersen (36) må droppe møtet mellom Europa og USA kommende helg.

Tutta har vært med i Solheim Cup hver eneste gang siden 2002. Nå må hun kaste inn håndkleet på grunn av ryggplager.

Pettersen har lenge vært plaget med vondt i ryggen. Det var på et opphold i Norge sist helg at hun igjen fikk merke ryggproblemene.

– Jeg har behandling for skiveutglidning. Til tross for hjelp fra osteopat, har jeg vedvarende smerter, skriver Suzann Pettersen på bildedelingstjenesten instagram.

– Det har vært en ekstremt vanskelig avgjørelse, skriver Tutta, som i mange år har ført an for Europa i denne prestisjefylte turneringen.

Til tross for manglende suksess er Pettersen fortsatt Europas tredje best rankede golfspiller. Hun ligger på 23. plass på verdensrankingen.

Suzann Pettersen er kjent for en rekke episoder i Solheim Cup:

DRAMAET (2011)

Med birdie på det 18. og siste hullet vant Tutta over Michelle Wie og bidro sterkt til at Europa vant 15-13 over USA, den første europeiske seieren siden 2003. Hun hadde aldri tidligere vunnet en singlekamp i Solheim Cup. Tutta vant tre av sine fire kamper i 2011 (bildet): Foursome med Sophie Gustafson, fourball med Anne Nordqvist og altså single mot Wie.

STORSPILLET (2003)

22 år gammel kom Tutta med i Solheim Cup 2003 som «captain's pick». Men den urutinerte norske kvinnen imponerte med fire seirer og ett tap for et Europa-lag som vant hele 17,5-10,5 på Barsebäck-banen. Hun vant blant annet to kamper sammen med AnnikaSörenstam. I singlen visste Tutta at avgjørelsen allerede hadde falt og ga derfor Cristie Kerr seieren ved å gi seg på hull nummer 16.

SPURTEN (2002)

Hun lå fem under med fem hull igjen å spille mot Michele Redman i Solheim Cup-debuten i 2002. Men Tutta klarte

å vinne de fem siste hullene og sikre uavgjort. Det holdt likevel ikke til seier for Europa.

SEIERSREPRISEN (2013)

For første gang klarte Europa å vinne to Solheim Cuppå rad, og Suzann Pettersen var viktig. To seirer, én uavgjort og ett tap ble fasiten for Tutta. Hun vant foursome med Beatriz Recari og fourball med debutanten Carlota Ciganda. Europa ledet med hele fem poeng før de 12 singlene, og Tutta gjorde sin del av jobben med uavgjort mot Lizette Salas.

SUPERPUTTEN (2011)

Tutta jublet vilt over sin 15 meter lange birdieputt på hull nummer 16 i fourball med Caroline Hedwall på lørdagen i 2011. På hullet før hadde svensken satt en birdieputt - og håpet om poeng var der. Men de tapte mot amerikanerne Cristie Kerr og Morgan Pressel.

BRÅKET I TYSKLAND (2015)

Suzann Pettersen la seg til slutt flat etter følgende episode:

Angela Lee hadde igjen en putt cirka 60 centimeter fra hullet. Mens de europeiske jentene begynte å gå mot det neste, og siste, hullet, trodde Lee at Pettersen og Charley Hull hadde «gitt bort» putten - det vil si at hun ikke trengte å slå, men fikk registrert ett slag. Pettersen sa til dommeren at de ikke hadde sagt noe om at putten var «gitt bort», Lee fikk straffeslag for forseelsen og dommeren bestemte dermed at Europa hadde vunnet hullet.

Hendelsen vakte sterke reaksjoner i golfmiljøet, og Tutta valgte til slutt å be om unnskyldning for det skjedde.