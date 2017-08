Henrik Bjørnstad gjør comeback – spiller proffturneringer i høst

KLØFTA (VG) Ha ga opp den profesjonelle golfkarrieren for syv år siden. Men nå forsøker Henrik Bjørnstad (38) seg på comeback. Drømmen er PGA-spill innen tre år.

– Jeg har fått den barnslige følelsen tilbake. Men den kom litt uventet. Det startet med at jeg ble med sønnene mine Beck (9) og Levi (6) på golfbanen i sommer. Da merket jeg at det var gøy, og nå føles det veldig riktig å gjøre comeback, sier Henrik Bjørnstad.

Han tar en pause i treningen på Miklagard Golf i landlige omgivelser på Kløfta, og siger ned i en skinnstol. Norges mest meritterte mannlige golfspiller – og eneste på PGA-Touren – smiler ikledd treningsutstyr. Det er tydelig at han er fornøyd med tilværelsen. Og snart skal han kaste seg ut i golfsirkuset igjen avslører han overfor VG.

Ydmyk



– Jeg er ydmyk i forhold til at jeg ikke har spilt en turnering på syv år. Det blir en prosess jeg må gjennom. Jeg må spille meg i form, og det kommer til å ta litt tid, sier Bjørnstad.

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ TRENING: Golfspiller Henrik Bjørnstad under trening på Miklagard. I neste måned spiller han turneringer for å kvalifisere seg til Europatouren. Foto: Odin Jæger , VG

Han spiller kvalifisering til Europatouren i neste måned. Det er en trestegs kvalifisering med spill i Østerrike og to turneringer i Spania. Han medgir at nåløyet er trangt. I et felt på 1500 mann er det bare 25 som slipper gjennom – og får kortet – som er inngangsbilletten til turneringene med flere av verdens beste golfspillere.

– Det blir et «langskudd». Men jeg har ingenting å tape. Hvis jeg får tre år på meg, så skal jeg få dreis på sakene igjen, og komme meg tilbake på Europatouren, sier Bjørnstad.

Bjørnstads høydepunkter 1997: 41.-plass i Linde German Masters på Europatouren 2001: 4.-plass i Open de Argentina 6.-plass i Smurfit European Open 9.-plass i Cannes Open 2002: 2.-plass i Hong Kong Open 3.-plass i Scandinavian Masters

7.-plass i Scottish PGA Championship 2005: 18.-plass i Scandinavian Masters 1.-plass på første kvalifiseringstrinn til Europatouren 2006.

13.-plass på kvalifiseringen til PGA-touren 2006. 2006 Spilte Sony Open in Hawaii som første nordmann på PGA-touren 10.-plass i Buick Invitational 12.-plass i FBR Open

2009: 18.-plass på pengelisten til Nationwide Tour, dermed kvalifisert for PGA-touren 2010 Kilde: Wikipedia

Hoppet av



Det var i november 2010 at Bjørnstad hoppet av mens han spilte på PGA-Touren (golfens Champions League) sammen med sportens største stjerner. Men det var i 2006 han gjorde det best på PGA-Touren. I sin andre turnering tok han en oppsiktsvekkende 10. plass, noe som ga 117 300 dollar. Uken etter fulgte han opp med 12. plass og nesten like mye penger.

– Det er kicket å spille mot de beste i verden og styret rundt jeg har savnet. Og det har vært umulig å finne ellers i livet, sier Henrik Bjørnstad.

Han begynte som proff allerede som 18 åring. Og han påpeker at 38 år – som han er nå – ikke er noen høy alder for en golfspiller. Men han medgir at nivået er blitt høyere siden han sluttet.

– Jeg tror nivået er blitt litt høyere, men ikke avskrekkende mye høyere. Men nivået er bedre, slik det blir i alle idretter, sier Bjørnstad.

Golfens enorme pengebinge virker fjern akkurat nå understreker han. Det «regner ikke penger» selv om han kaller seg proff igjen. Men drømmen er PGA-Touren.

– PGA-Touren ligger langt fram i tid. Jeg konsentrerer meg om kvalifiseringen til Europatouren, så får vi ta det som det kommer. Kvalifiseringen til PGA-turneringene har endret seg. Man må spille på et lavere nivå i et helt år for å kvalifisere seg, eller ta veien inn via verdensrankingen, hvor de 50 beste derfra får være med, sier Bjørnstad.

VG pensjonerte golfjournalist Trygve Sundbø har uttalt at Bjørnstad var i verdensklasse i 2006. Han slo som de beste, men at det dessverre «gikk over». Han tror teamet rundt ham prøvde å endre teknikken hans.

– Jeg endret ikke noe med teknikken, men spillet skled ut. Jeg ble stresset av at jeg ikke fikk de forventede resultatene, og fikk bekymringer med hensyn til spillerrettigheten for året etter, sier Bjørnstad.

Han trener timevis hver dag. VG er med når han slår ballene på Miklagards «driving ranch». Det er en nitidig jobb som gjøres.

– Jeg kan ikke komme tilbake og gjøre det samme som for syv år siden og tro at det skal holde. Jeg må jobbe med de delen av spillet som har størst utviklingspotensial. Svakhetene mine må forbedres. Og jeg føler jeg kan bli langt bedre på 50 meter og inn (til «green»), sier Bjørnstad.

Aalbu står bak



Tidligere sportssjef i Norges Golfforbund, Jan Erik Aalbu (nå adm.dir. for produksjonsselskapet Ullevaal Media Center) har regien på støtteapparatet, som skal få fart på Bjørnstads karriere, i samarbeid med selskapet Next Hole.

– Dette har jeg tro på grunn av tidsperspektivet på tre år. Henrik er god til å slå og fortsatt like leken. Holder han seg skadefri og er topp motivert kan dette bli veldig bra, sier Jan Erik Aalbu.