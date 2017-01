Golfsjef vil ha kvinner og menn i samme turnering

PGA-tourens sjef, Jay Monahan, bekrefter at det foreligger konkrete planer om at kvinnelige og mannlige golfspillere skal konkurrere mot hverandre.

Det er ikke kjent hvordan en slik konkurranse skal foregå, men konkurranseformen er en del av et større samarbeid mellom herrenes PGA-tour og kvinnenes LPGA-tour.

Monahan sier til Golf Channel at det pågår samtaler med LPGA-sjef Mike Whan for å få til at «Tournament of Champions» på Hawaii skal gjennomføres med både menn og kvinner på den samme resultatlisten.

– Det er noe vi tenker på, og som vi snakker med Mike (Whan) og LPGA om. Vi vil gjerne at det skal skje, og det er interesse fra sponsorer, sier Monahan.

Her spiller Tiger og Tutta sammen: – Det blir mye «skitsnakk» for å si det sånn

Det er ikke første gang noe slikt har vært diskutert i golfverden. Suzann Pettersen er rangert som nummer 22 blant verdens beste kvinnelige golfspillere, og hun har tidligere vært helt oppe på andreplass. 35-åringen har i løpet av karrieren trent mye sammen med superstjernen Tiger Woods, og de to spilte sammen i en veldedighetsturnering for noen år siden.

Pettersen: – Først barn - så OL i 2020

Ifølge norskgolf.no har da også Pettersen tidligere gitt uttrykk for at hun mer enn gjerne konkurrerer mot menn:

– Det hadde vært veldig kult - ikke minst for publikumsinteressen til golfen. Det er ikke utenkelig at det snart kan skje. For min del gir det meg veldig mye å spille med gutta. Vi som lever av golf prater samme språk, sa Pettersen i forbindelse med en turnering i Taiwan i 2014.