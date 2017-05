Golflegende støtter Tiger Woods: – Han trenger vår hjelp

Jack Nicklaus (77) synes synd på Tiger Woods (41) etter arrestasjonen natt til mandag.

– Jeg vet jo ikke helt hva som skjedde, men jeg synes synd på Tiger. Tiger er en venn. Han har vært stor for golfsporten. Jeg tror han trenger vår hjelp, og vi ønsker ham alt godt, sier Nicklaus ifølge CBS Sports.

Woods ble natt til mandag arrestert av politiet, mistenkt for å ha kjørt bil under påvirkning av alkohol. Tirsdag ettermiddag norsk tid kom det frem av politiet i Palm Beach at Tiger Woods satt og sov bak rattet da politiet nærmet seg bilen hans.

Ifølge Ekstra Bladet var det ikke alkohol, men medikamentene Soloxex, Vicodin, Torix og Vioxx som forårsaket Woods' reaksjon.

– Tror han sliter

Ifølge politiets rapport var det seks vitner til arrestasjonen, og Tiger Woods skal ha vært så samarbeidsvillig «som mulig». Men han skal ha hatt problemer med å snakke tydelig; han uttrykte seg langsomt, sløvt og veldig utydelig, ifølge politiets rapport.

– Jeg er en fan av Tiger. Jeg er en venn av Tiger. Og jeg synes synd på ham. Jeg tror han sliter, og ønsker ham vel. Jeg håper han kommer seg ut av dette, og at han kan spille golf igjen. Han trenger mye støtte av mange folk, og jeg kommer til å være en av dem, sier Nicklaus.

Nicklaus er, med 18 triumfer i major-turneringer, den som har vunnet major-titler. Woods har vunnet 14.

– Jeg trodde alltid at det var Tiger som skulle slå rekorden min, men jeg vet ikke hva som kommer til å skje nå, sier 77-åringen.

Må møte i retten

Tiger Woods har uttalt seg om arrestasjonen på følgende vis:

– Jeg vil at publikum skal vite at alkohol ikke var involvert. Det som skjedde var en uventet reaksjon på foreskrevne medisiner. Jeg forstå ikke at blandingen av medisiner hadde påvirket meg så sterkt.

– Jeg ønsker å beklage av hele mitt hjerte til familien min, venner og fans. Jeg forventer også mer av meg selv. Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsikre at dette ikke skjer igjen.

Woods må møte i retten den 5. juli som følge av mandagens arrestasjon.