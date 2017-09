Golf-stjerne vant 78 millioner!

Justin Thomas (24) kan le hele veien til banken.

Sent søndag kveld innkasserte han nemlig 78 mill. kroner som vinner av den såkalte FedEx Cup i golf.

Det var vidunderbarnet Xander Schauffele (23) som overraskende vant turneringen, men Justin Thomas ble nummer to og sikret seg FedEx Cup, der seiersbonusen altså er på 78 mill. kroner, på bekostning av barndomsvennen Jordan Spieth.

– Først var jeg forbannet fordi jeg ikke hadde vunnet denne turneringen, så innså jeg hva jeg hadde klart. Man er jo konkurransemenneske, sa Justin Thomas etterpå.

Han har hatt en kanonsesong med fem seirer og 12 topp 10-plasseringer.

En hårfin bom på en birdieputt på hull 18 kostet han kanskje seieren i denne turneringen, Tour Championship, som er den fjerde og siste delen av FedEx Cup, PGA-tourens sluttspill.

Da Jordan Spieth på avslutningsdagens hull 15 gjorde sin første bogey (ett slag over par) på 21 hull, smelte Justin Thomas til med birdie (ett under par) og gikk opp i delt ledelse i turneringen.

– Justin fortjente virkelig dette, sier Spieth.

Schauffele vant selve turneringen takket være en birdie på siste hullet, men det gir bare «lommepenger» i forhold til Justin Thomas, som altså har vært best i året som helhet. Det blir cirka 27 mill. kroner på Schauffele.

– Det har vært en nervepirrende dag. Jeg er stolt over å være best sesongen som helhet, sa Justin Thomas i et intervju vist på Eurosport.

– Hva er hemmeligheten bak årets suksess?

– Det er hardt arbeide, bare hardt arbeide, konstaterte 24-åringen tørt.

I 2016 var det Rory McIlroy som vant FedEx Cup, mens Jordan Spieth vant i 2015. Spieth var i førersetet også inn mot helgens avslutningsturnering, men det holdt ikke til slutt.

I 2013 vant svenske Henrik Stenson. Han klarte ikke å kvalifisere seg blant de 30 som fikk spille denne gang.

– Ingen regnet med at jeg skulle stå her som vinner. Jeg kom jo med her på et bananskall, smilte Schauffele - som såvidt kom med blant de 30 spillerne som får lov til å spille denne sesongavslutningen i golf.

Han har faren som trener.

– Nå står pappa sikkert et eller annet sted oppe på tribunen og gråter, sa en fornøyd Xander Schauffele, som er født i California. Faren er tysk-fransk innvandrer og moren taiwansk/japansk.