Madelene Stavnar har nettopp fylt 16 år og blir tidenes yngste norske på jentenes Europa-tour. Med pappa som caddie.

– Pappa pleier å være med som caddie, forklarer vestfoldingen til VG på telefonen.

Suzann Pettersen var tre år eldre da hun debuterte på den europeiske golftouren. Tutta er den eneste norske som spiller på den aller gjeveste touren, LPGA.

– Dette føles veldig bra. Det er over all forventning, forteller Madelene fra Marokko, der Ladies European Tour hadde sin «skole» foran neste sesong.

Les også: Drillos datter og Norges OL-golfer er kjærester.

– Jeg dro egentlig hit for å få erfaring, finne ut hvordan nivået var. Og forhåpentligvis klare cuten.

«Klare cuten» betydde å bli topp 60. Men Stavnar fra Nøtterøy fra altså nummer ni. Med god hjelp av pappa Thor.

– Nå drar vi to herfra til Miami for å feire jul og nyttår med familien, forteller vestfold-jenta.

Husker du? Tutta om vennen Trump: – Han er glad i å «fyre opp»

Som spiller på europatouren er det bare å venne seg til mye reising. For selv om det heter europatouren, spiller de også i Kina, i Australia, i Afrika, i Sør-Amerika og flere andre steder rundt i verden.

– Jeg må innrømme at jeg ikke vet sikkert hvor mange av turneringene jeg har kvalifisert meg for, men etter som jeg kom på 9. plass, blir det bra med muligheter.

Les også: Tutta tror mammarolle og proffliv kan kombineres.

Madelene Stavnar har bare gått et knapt halvår på videregående skole, men satser på å klare å kombinere golf og skole.

– Jeg kommer til å ta med meg bøkene og prøve å ha selvdisiplin til å lese så mye som mulig. Jeg er ei jente som liker å ha greie karakterer også, men jeg innser at det ikke blir så lett nå, sier Stavnar, som går på Wang i Tønsberg, der det er egen golf-linje.

Les også: Kofstad ble klar for OL: – Tidenes norske golfprestasjon

– Det er veldig kult å ha klart dette. Jeg håper at jeg kan være et forbilde for andre norske jentegolfere. Vi trenger mange flere enn vi er nå.

Men mens Suzann Pettersen er alene på LPGA-touren, blir det nå fire jenter på europatouren neste år: Marianne Skarpnord, Caroline Martens og Tonje Daffinrud, i tillegg til Stavnar.

– Hvem er forbildet ditt?

– Jeg har alltid syntes at Lydia Ko har vært en veldig bra spiller, sier hun om verdenseneren blant kvinnene.

– Og jeg har selvfølgelig sett opp til Suzann Pettersen opp gjennom årene. Jeg tror det er fint at golf-Norge har hatt henne. Sånn at vi kan se at det er mulig å komme fra Norge og spille golf i verdenstoppen. Det har hjulpet meg.

Ifølge norskgolf.no har Stavnar hatt en enorm fremgang på kort tid: fra å ha en snittscore på 89 slag i 2014, har hun siden den gang bedret den med nesten 18 slag – ett slag per hull.