Garcia vant for sin døde venn

Det ble en vanvittig spennende spansk-engelsk duell om seieren i Masters. Til slutt var det Sergio Garcia (37) som kunne ikle seg den klassiske grønne dressjakken på Augusta-banen.

Engelske Justin Rose (36) måtte gi tapt etter omspill.

Det ble på alle måter en følelsesmessig seier for spanjolen:

* Avslutningen av Masters 2017 var på samme dag som Seve Ballesteros ville ha fylt 60 år. For Garcia var han et stort idol, en nær venn og en viktig mentor. Ballesteros døde av hjernesvulst for snart seks år siden.

– Det er så stort å vinne på hans 60 årsdag, sa Garcia etterpå.

* Garcia tok sin første major-seier i karrieren - til tross for at han har vært i verdenstoppen i mer enn 15 år. Stempelet som «verdens beste golfer som ikke har vunnet noen major» er borte.

Les også: Bubba Watson vant Masters

– Mange unnet Garcia dette, fastslo Per Haugsrud på Eurosport-sendingen. Publikum på Augusta-banen jublet også hemningsløst.

Vinnere av Masters siden 2005: 2017: Sergio Garcia, Spania. 2016: Danny Willett, England. 2015: Jordan Spieth, USA. 2014: Bubba Watson, USA

2013: Adam Scott, Australia

2012: Bubba Watson, USA

2011: Charl Schwartzel, Sør-Afrika

2010: Phil Mickelson, USA

2009: Angel Cabrera, Argentina

2008: Trevor Immelman, Sør-Afrika

2007: Zach Johnson, USA

2006: Phil Mickelson, USA

2005: Tiger Woods, USA

Vinneren fikk omtrent 15 mill. kroner, men langt viktigere er prestisjen ved å kunne ikle seg idrettsverdenens mest kjente dressjakke.

– Jeg hadde en selvtillit som jeg aldri har hatt i en major tidligere. Jeg er så glad, sa spanjolen på Eurosport-sendingen.

Rose og Garcia lå på delt 1. plass foran den siste dagen, og det samme gjorde de etter 15 hull av avslutningsrunden.

På hull 16 klarte Rose birdie. Garcia derimot bommet. Så rotet Rose seg bort med en bogey på hull 17 - og dermed var de likt foran det siste hullet: ni under par på begge.

Justin Rose hadde litt flaks da ballen spratt riktig vei på inn på greenen på hull 18, men Garcia ble liggende enda nærmere pinnen. Engelskmannen bommet på sin birdieputt - og det var matchball spanjolen. Garcia bommet han også...

Les også: Spieth parkerte verdenseliten og vant Masters

Garcia spilte omspill i en major-turnering for andre gang. I 2007 tapte han for Pádraig Harrington i The Open.

Rose rotet det til for seg selv på omspillshullet, og Garcia hadde to slag å gå på da han begynte å putte. Han lyktes på den første!

Les også: Nytt Masters-mareritt for Spieth

Det er andre året på rad en europeer vinner Masters. I fjor var det engelske Danny Willett.

Rickie Fowler og Jordan Spieth hadde begge en krisesøndag. De falt langt nedover på resultatlisten og endte begge på 11. plass, med totalt ett slag under par.