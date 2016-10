Drillos datter og Norges OL-golfer er kjærester

Den ene er Drillos datter og verdensmester i cheerleading. Den andre spilte OL-golf for Norge i Rio.

Dette er Norges nye superpar: Kine Olsen Vedelden (22) og Espen Kofstad (29).

– Jeg kan bekrefte at vi er kjærester, men ellers ønsker jeg ikke å si noe om dette, sier Kofstad til VG.

På Instagram sendte Kofstad følgende melding onsdag:

– Gratulerer med dagen til hun baben her. Jeg er så heldig at jeg kan kalle deg kjæreste.

Kine Olsen Vedelden kommenterte:

– Åååå tusen takk kjæresten min. Du er verdens beste.

«Verdens beste» er i ferd med å gå inn i en viktig sesongavslutning på Challenge Tour i golf. Fire turneringer gjenstår, og Kofstad kjemper om «opprykk» til den såkalte Europatouren.

– Jeg trenger en topp 5-plassering, sier Kofstad.

Problemet er at ulykkesfuglen igjen sliter med skade. Denne gang i nakken. Meningen var å dra til Kina fredag – for å spille to turneringer der de to neste helgene.

– Jeg tar en avgjørelse torsdag om jeg skal dra. Ellers drøyer jeg ei uke og kommer til den andre turneringen i Kina. Deretter skal vi til Dubai og Oman. Jeg må få til et resultat i én av disse turneringene.

Kofstad klarte å kvalifisere seg for golfturneringen i OL, men måtte nøye seg med delt 43. plass i Rio.

Kine Olsen Vedelden gjør det sterkt på en helt annen bane. Han har vunnet alt som det er mulig å vinne i cheerleading, også VM.

Hun bodde en periode i California, der hun levde ut drømmen om å drive med cheerleading på heltid.