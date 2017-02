Glem anke. Tenk OL.

Kommentar Therese Johaug går i tenkeboksen etter å ha mottatt dommen på 13 måneders utestengelse. Det er liten tvil om hva grublingen bør munne ut i.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven

Den norske skistjernen kan på en tung dag også finne en viss trøst i vurderingen fra dommerne Ivar Sølberg, Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø:

I den 14 sider lange dommen levnes det ingen tvil om at de mener forklaringen stemmer. Dommerne konkluderer med at «ikke er rimelig å anta at aktuell bruk av Trofodermin vil kunne gi prestasjonsfremmende effekt av clostebol», fremgår det på side 7.

Og i domsutvalgets begrunnelse går det både frem at hun hadde all grunn til å stole på en «ytterst kompetent landslagslege», og at hun gjorde «aktive undersøkelser ved å spørre legen om medisinen var ren/trygg».

Ingenting av dette er egentlig særlig overraskende, gitt hvordan forhandlingene forløp på Ullevaal stadion. Like lite overraskende er det at Johaug-siden ikke nådde frem, verken med forsøket på å slippe helt unna straff, eller med å komme under minstetiden på 12 måneders utelukkelse.

Rett og slett fordi reglene er så klare, der ansvaret for å sørge for at kroppen ikke tilføres noe som ikke skal være der er tydelig plassert hos utøveren selv.

Domsutvalget har da også kommet til den konklusjon at de sakene som tidligere er blitt bedømt til å være helt «uten skyld» hos utøver, er på et annet nivå enn denne. For aktsomhetskravet er særdeles strengt etter regelverket. Det kreves at det gjøres ethvert tenkelig forsøk på å forhindre befatning med et ulovlig stoff, dersom man skal slippe straff.

Domsutvalget kommer til, som det følger logisk av regelverket, at forsikringer fra legen «ikke inneholder tilstrekkelige undersøkelser fra hennes side». Dommerne mener at hun i det minste burde ha forsikret seg klarere om at legen hadde undersøkt produktet opp mot dopinglisten.

Og her står vi. Med en dom omtrent som ventet.

Hvor det viktige, uavklarte spørsmålet er om saken blir stående her, eller om det kommer en omkamp i idrettens voldgiftsrett (CAS), eventuelt etter en tur innom appellutvalget.

Hva de internasjonale organene med ankerett kommer til å foreta seg nå, er et helt åpent spørsmål. Akkurat som det høyst uvisst hvordan en eventuell CAS-behandling vil slå ut, der det er en fare for en strengere straff.

Den risikoen vil det være direkte uklokt av Therese Johaug å ta, og det er derfor all grunn til å håpe at hun godtar straffen på 13 måneder. Den kan føles feil - men en straff i dette sjiktet er riktig - om saken vurderes ut fra reglene som gjelder i idrettsjussen. Og det skal den jo.

Med dette resultatet blir det OL i Pyeongchang på Johaug, som forhåpentligvis kan finne litt trøst i at straffen tross alt ble lavere enn innstilt. Samt i regelen i NIFs lov §12-8 (5).

Den åpner for at en utestengt utøver kan delta i organisert trening de siste to månedene av utestengelsesperioden. Og da er det plutselig ikke såååå lenge til Johaug kan gjenforenes med miljøet hun savner så sårt.