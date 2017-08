What the hekk?

Kommentar Norge har en ny nasjonalhelt. Og noe av det aller beste er at eventyret bare så vidt er i gang.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Himmel og hav, 48,35 sekunder i tidsrommet mellom mellom kl 2233 og 2234 denne onsdagen i august blir ikke glemt med det første.

Karsten Warholm er ikke bare historisk som løpende, mannlig norsk verdensmester - han har levert en maktdemonstrasjon i møkkaværet. Mot de aller beste.

LES OGSÅ: Knuste alle og vant gull

Måten det skjedde på var så uvirkelig at hovedpersonen selv ikke så ut til å fatte det med en gang, der han satt småmåpende etter å ha knust konkurrentene og blitt verdensmester på 400 meter hekk.

I en alder av 21 år, forholdsvis kort tid etter at tikjemperen fant ut at hekkeløp var det han skulle spesialisere seg på.

Det er bare et år siden han ikke klarte å komme til finalen under OL i Rio de Janeiro. Det har skjedd mye siden den gang, for å si det sånn.

To seirer i Diamond League vitnet om at noe virkelig kunne være på gang, og den nest beste tiden i semifinalen (etter Kerron Clement) forsterket dette inntrykket, før multitalentet sørget for å gi uttrykket best når det gjelder et helt nytt innhold. Tilsynelatende uanfektet av presset hadde han kontroll hele veien.

Karsten Warholm har i forkant fortalt om hvordan oppladningen handler om en mental øvelse - om hvorvidt han vil fremstå som en sau eller en ulv. På London Stadium var det lite ull å spore, for å si det sånn.

Historien om Warholm handler om en ung mann med et ekstremt talent, en ditto vinnervilje og en fysikk som gjør ham ekstremt allsidig. Og nå også best til å spisse - i en øvelse som ikke er kjent som særlig «norsk».

Etter å ha vokst opp i et godt treningsmiljø i Dimna ved Ulsteinvik, er det nå Geir Moens tidligere trener, Leif Olav Alnes, som har hjulpet ham det siste stykket. Den ekstremen fremgangen hans på kort tid handler selvsagt mye om teknikk, men også umør og psyke er helt avgjørende for å lykkes under press.

Og er det noe Karsten Warholm så til de grader viser, så er det at han klarer å finjustere fremferden så himla elegant.

Han er selvsikker uten å være klysete - og har en måte å by på seg selv på, som er nødt til å gjøre ham til en sponsoryndling av de sjeldne fremover. For etter en tilnærmet vakuumperiode, er en fyr som Warholm akkurat det norsk friidrett trenger nå. Snakk om merkevarebygger!

Gi Jakob Ingebrigtsen noen år til også nå, så kan det virkelig ta av i norsk friidrett i mange år fremover.

Fortsatt er nok Vebjørn Rodals OL-gull det aller største i norsk friidrett gjennom tidene. Men det som skjedde i løpet av 48,35 sekunder i en regntung London-kveld, er jammen meg rett der bak.

Karsten Warholm, mine damer og herrer: For en mann!