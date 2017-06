Warholm vant mot verdenseliten i Stockholm

STOCKHOLM/OSLO (VG) Karsten Warholm (21) åpnet knallhardt og løp inn til seier på 400 meter hekk i Diamond League-stevnet i Stockholm.

– Han utklasser alle her i vinden. Det er en kanonsterk tid. Han gjør et toppløp, Karsten, sier NRK-kommentator Jan Post.

21-åringen skjøt fart ut av startblokkene i bane syv og lå fremst da feltet kom på oppløpet. Men Warholm holdt distansen ut og knuste konkurrentene med tiden 48,82.

– Akkurat like solid som på Bislett Games. 48,82 i de vindforholdene her er minst like bra som på Bislett, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Rasmus Magi fra Estland ble nummer to på siden 49,16, mens Yasmini Copello ble nummer tre på to hundredeler saktere.

Syvendeplass for Ingebrigtsen

Filip Ingebrigtsen løp bare 15 hundredels sekund langsommere enn sin personlige rekord på 800 meter, men ble kun nummer sju i et nasjonalt løp i Stockholm søndag.

Han noterte tiden 1.47,94, som er årsbeste for hans del. Nederlandske Thijmen Kupers vant med 1.45,02 foran Mark English med 1.45,42.

På Bislett sist torsdag løp Filip Ingebrigtsen 1500 meter, men den regjerende europamesteren på distansen ble da bare nummer fire.

