Karsten Warholm (21) så ut til å ta gullet på 400 meter lørdag kveld, men ble tatt igjen like før mål i U23-EM. Jonathan Quarcoo (20) ble nummer fire på 200 meteren.

Warholm tok ledelsen ut av siste sving i sin bane nummer fire, men han stivnet på oppløpssiden og slovenske Luka Janezic kom først i mål med tiden 45,33 i polske Bydgoszcz.

– Jeg var sliten i dag, men jeg tok ut alt jeg kunne og jeg er overlykkelig over sølvmedalje. Det er bare å nullstille seg. Det er et løp til. Det er en fantastisk start på noe kanskje enda bedre, sier Warholm til Norges Friidrettsforbunds Facebook-side.

Karsten Warholm deltok lørdag i U23-EM i Polen. Her fra seieren på Bislett tidligere i sommer. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Tiden til Warholm var 45,75, 42 hundredeler bak Janezic. Warholms personlige rekord er 44,87.

Blant utøverne i finaleheatet hadde Warholm den sterkeste tiden i 2017, men det holdt likevel «kun» til sølv. Danske Benjamin Vedel kom på bronseplass.

– Klokt



Håvard Tjørhom, sportssjef i Friidrettsforbundet, mener det var et klok valg av Warholm å dra til Polen for å løpe i U23-EM.

Norske gull i u23-EM: 2013: Henrik Ingebrigtsen (5000 m) 2013: Isabelle Pedersen (100 m hekk) 2011: Sindre Buraas (5000 m) 2011: Sondre Nordstad Moen (10 000 m) 2009: Christina Vukicevic (100 m hekk) 1999: John Ertzgaard (100 m)

– Det er en tøff overgang fra U23 til senior. I et mesterskap som dette får man testet seg og tatt et steg på veien. Karsten har allerede en fot på seniornivå, men her får han mange gode erfaringer med å være i favorittsjiktet. Det var et bra valg av ham å komme hit, sier Tjørhom.

Han er ikke redd for at Warholm løper for mange konkurranser.

– Hadde det vært en annen enn Karsten som skulle løpt seks løp på få dager, ville jeg vært bekymret. Han er imidlertid veldig godt trent og har et stort konkurransehode. Dette viser bare råskapen og den offensive holdningen til Karsten og trener Leif Ove (Alnes), sier Tjørhom.

Tiden til 21-åringen i semifinalen var for øvrig 46,06. Søndag klokken 16.30 skal han løpe finale i 400 meter hekk. Han vant semifinalen lørdag med tiden 49,29.

Warholm har nå løpt hele fem ganger i løpet av oppholdet i Polen.

Vant på Bislett



Karsten Warholm har tidligere vunnet gull i Ungdoms-VM og lag-EM, samt at han ble juniorverdensmester i 2013 i åttekamp. Tidligere denne sesongen har Warholm imponert kraftig med to seire i Diamond League (på Bislett og i Stockholm).

I finalen på 200 meter ble Jonathan Quarcoo nummer fire med tiden 20,80. I semien løp han på 20,39. Dermed er han klar for VM i London senere i sommer.

Beatrice Nedberge Llano sikret seg bronsemedaljen i slegge under U23-EM i friidrett lørdag kveld.

Fredag tok Quarcoo bronse på 100 meter. Søndag klokken 14.30 skal Svein Martin Skagestad og Ola Stunes Isene i diskos-finale blant annet.

Senior-VM går i London i perioden 5. til 13. august.