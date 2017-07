Warholm stormet inn til Norges andre gull på en time

En time etter at Sven Martin Skagestad (22) tok gull i diskos, innfridde Karsten Warholm (21) gullforventningene på 400 meter hekk.

I finalen i U23-EM startet Warholm i et forrykende tempo. Fra bane fire kom han opp på siden av konkurrentene i yttersving allerede tidlig i siste sving, før han entret oppløpet i ensom majestet.

Han løp på 48,37, kun tolv hundredeler bak sin personlige rekord på 48,25.

Gitt det intense programmet Warholm har løpt i polske Bydgoszcz – med totalt seks løp på fire dager – er det en svært solid tid. Lørdag kveld sikret han sølv på 400 meter.

Gullet var Norges femte medalje i årets U23-EM.

I tillegg til Warholms to medaljer og Skagestads gull, har Jonathan Quarcoo tatt bronse (100 meter) og Beatrice Nedberge Llano tatt bronse (slegge).

Norske gull i u23-EM: 2017: Karsten Warholm (400 m hekk) 2017: Sven Martin Skagestad (diskos) 2013: Henrik Ingebrigtsen (5000 m) 2013: Isabelle Pedersen (100 m hekk) 2011: Sindre Buraas (5000 m) 2011: Sondre Nordstad Moen (10 000 m) 2009: Christina Vukicevic (100 m hekk) 1999: John Ertzgaard (100 m)

Det er i tillegg Norges åttende gullmedalje i U23-EM gjennom tidene.

Skagestad «hentet» frem gullkastet

En liten time før Warholms gull-løp, leverte Sven Martin Skagestad fra Bergen i diskos-finalen. 22-åringen kastet 61 meter på sitt femte av seks forsøk i diskos-konkurransen, og smadret konkurrentene.

Han var til slutt 83 centimeter foran rumenske Alin Alexandru Firfirica og 92 centimeter foran tyske Clemens Prüfer, som tok sølv og bronse.

GULLGUTT: Sven Martin Skagestad avbildet under Bislett Games i juni. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Skagestad lå lenge an til å bli nummer tre, etter å ha kastet 59,28 meter i sitt andre forsøk.

– Planen hans var å gjennomføre litt kontrollerte kast fra start. Men så måtte han jo etter hvert «ned for å hente» krefter, for å ta hjem den gullmedaljen, sier toppidrettssjef for friidrett, Håvard Tjørhom til VG.

Det skulle vise seg at han hadde godt over halvannen meter inne.

– Det var fantastisk bra levert av ham. Jeg er rett og slett imponert over måten han jobbet seg gjennom konkurransen på.

Skagestad tok bronse i junior-VM allerede i 2014, men dette er hans første gullmedalje i internasjonal sammenheng.

22-åringen er imidlertid dobbel norgesmester i både kulestøt og diskos.

