Warholm løp inn 160.000 kroner – og sponsorinteressen øker

STOCKHOLM/OSLO (VG) Karsten Warholm (21) viste at seieren på Bislett ikke var et blaff. Søndag slo han nok en gang et sterkt felt, og vant sin andre Diamond League-konkurranse på få dager. Det er også gode nyheter for «Warholm AS».

Sportslig går det så det suser for friidrettskometen fra Ulsteinvik. Med tiden 48,82 var han et stykke bak 48,25 og persen han klinket til med i Oslo torsdag, men Warholm var meget fornøyd med å vinne et felt på Olympiastadion i Stockholm der tre mann hadde pers under 48 sekunder.

– Det er jo helt sjukt. Jeg ser fortsatt opp til de gutta her, og det er fortsatt kult å se at de er på menneskelig nivå de også. Men det er mye som skjer fremover, og jeg må prøve å holde fokus på det, sier Warholm som tok seg god tid til fans og presse etter seieren.

Rasmus Magi fra Estland ble nummer med 49,18. Yasmani Copello, som tok OL-bronse i fjor ble nummer tre med 49,18.

Blitt Norges store friidrettsprofil

I løpet av den siste uken har Warholm blitt Norges store friidrettsprofil sammen med brødrene Ingebrigtsen.

– Hva har disse Diamond League-seierne her å si for deg økonomisk?

– Hehe, spørsmålet om penger måtte komme, ja. Som sunnmøring er jeg alltid glad i stabil økonomi, men dette er noe jeg ikke liker å snakke om. Det viktigste for meg, er at nå har jeg med meg Leif (treneren), og vi har veldig gode rutiner. Det viktigste er at vårt team, og vårt lille AS, skal gå rundt slik at vi kan jobbe for å nå våre mål, sier Warholm til VG.

– Det er seriøst noe jeg mener. Det er faktisk jævlig viktig at vi får gjort det arbeidet som skal til, og da hjelper det at det går bra økonomisk, sier 21-åringen.

– Klart at interessen er økende



I rene premiepenger har han tjent over 160.000 kroner på de to seirene i Diamond League-øvelsen 400 meter hekk. I tillegg fikk han 25.000 kroner for den norske rekorden på Bislett. Han fikk han også en sum for å fronte Bislett Games som «posterboy» og med flere kampanjer i sosiale medier.

– Sponsorinteressen – har den økt de siste ukene?

– Ja, det er klart at interessen er økende. Det er jo litt sånn det skal være når det er gode resultater. For meg er det viktig å finne folk som jobber på våre premisser, og ikke omvendt. Det viktigste er at vi får satset på idretten vår, og at sponsorene sørger for å bidra til det.

– Det er viktig med en god økonomi. Jeg setter mye på spill for det her, og det er derfor jeg presterer så bra i hvert løp. Jeg føler vi fortjener dette, for vi setter masse til side for å gjøre dette, sier Warholm.

Managerrolen for Karsten? Mamma Kristine

Det er mamma Kristine G. Haddal som har en slags managerrolle for Karsten Warholm.

– Skal du skaffe deg ekstra hjelp i forhold til sponsorbiten og dempe det trykket?

– Forbundet hjelper meg litt, og jeg har min mor. Hun er en av dem som kjenner meg best. Leif Olav, treneren min, har vært i gamet veldig lenge og dette er folk jeg stoler på. Jeg vil ha folk rundt meg som jobber for mitt beste. At det er en kjerne, det er veldig viktig for meg og jeg har veldig troen på det. Det har fungert bra, og det er dette vi går for enten folk liker det eller ei, sier Warholm som konkurrerer for Norge i lag-EM i franske Lille neste helg.

Warholms foreldre var ikke til stede i Stockholm, men rakk akkurat å se løpet på telefonen før de gikk ombord på flyet fra Gardermoen til Ulsteinvik.

– Vi trodde knapt det vi så. Men vi var rolige vi. Det var ikke noe brøling over telefonen, sier mamma Kristine G. Haddal til VG.

Hun er glad for at sønnen får resultater av all innsatsen han legger ned.

– Men det er bare en av Karstens mange kvaliteter, han har mange andre som er minst like viktige.

PS: Karsten Warholm har sponsoravtaler med Jobzone Norge, Jets Vacuum, Sparebanken Møre, Ulstein Bil, Polarbad Vest og sportsutstyrsgiganten Nike.