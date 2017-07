Warholm kåret til Europas beste i juni: – Dritkult

Oppturene kommer på rekke og rad for friidrettstalentet Karsten Warholm (21).

Fredag annonserte Det Europeiske Friidrettsforbundet at Karsten Warholm ble kåret til junis beste friidrettsutøver. Sunnmøringen, som setter rekorder og vinner konkurranse etter konkurranse, kronet en strålende juni-måned med å vinne kåringen for første gang.

Warholm satte årsbeste i Europa med 44,87 på 400 meter og senere norsk rekord med 48,25 på spesialdistansen 400 meter hekk.

– Det er første gang, ja, og forhåpentligvis ikke det siste. Det hadde vært synd om jeg «peaket» nå, sier han lattermildt til VG.

Publikumsfavoritt



Warholm var én av fem nominerte til den gjeve prisen. Det er mannen på gata som får muligheten til å stemme frem vinneren, gjennom forbundets Twitter- og Facebook-sider. 21-åringen gikk seirende ut av kåringen i konkurranse med Daniel Stahl, Garfield Daniel, Pawel Fajdek og Thomas Rohler

– Det er mange gode utøvere med i den kåringen, og det er først og fremst dritkult å vinne, sier han.



At det er mannen på gata som stil syvende og sist avgjør hvem som stikker av med tittelen, synes han er helt greit.

– Det blir vel ikke nødvendigvis en kvalifisert vurdering, men det betyr at jeg har folks støtte, og det er jo ikke å forakte. Jeg trives med det, sier han.

– Kan det tyde på at du har blitt en favoritt blant folket?

– Jeg prøver bare å være meg selv, og det er kult at det funker, sier talentet, som tidligere har vært klar på at han ikke ser på seg selv som noen stjerne.



Verden ble introdusert for månedens utøver-kåringe nfor ti år siden, i januar 2007, og ble opprettet for å «anerkjenne fremragende prestasjoner» av europeiske atleter.



Klar for U23-EM



Etter en liten ferietur hjemme i Ulsteinvik, er han tilbake i Oslo for å få på plass noen treningstimer. Tirsdag setter han kursen mot Polen for å delta i U23-EM, som blir den siste konkurransen før VM.

Under sommerens Bislett Games viste Warholm nok en gang ryggen til konkurrentene. På 400 meter hekk knuste 21-åringen verdenseliten:

48,25 sekunder ble vinnertiden og ny norske rekord. Underveis og etter løpet ble Warholm hyllet av et entusiastisk Bislett-publikum.

– Jeg må prøve å være litt ydmyk og prøve å lande etter dette. Dette var helt fantastisk, og en over snittet stor opplevelse for en ung sunnmøring, sa Warholm til VG etter løpet.

I kjølvannet av Bislett-suksessen gir sunnmøringen innsatsen i vinter æren for den gode sesongen.

– Vi jobbet bra i vinter og har gjort ting riktig. Jeg har en veldig dyktig trener i Leif Olav Alnes som er en veldig dyktig tilrettelegger. Han klarer å legge inn formtopper til riktig tid, og passer på at vi finner den rette konkurransebalansen: ikke for mye, ikke for lite, sier han.

PS! Månedens kvinne ble stavhopper Ekaterini Stefanidi etter 4,85 under Diamond League-stevnet i Roma.