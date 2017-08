Warholm greit videre til VM-semifinalen

LONDON/OSLO (VG) Karsten Warholm (21) ble nummer to i sitt heat og gikk greit videre til semifinalen på 400 meter hekk i friidretts-VM.

– Det føltes OK. Det er i semifinalen det blir en virkelig hard kamp, sier Karsten Warholm til NRK, kort tid etter at det ble kjent at Kyron McMaster - sesongens raskeste - var blitt disket i heat to.

Det ble også USAs Michael Stigler i Warholms heat.

Dermed rykket Norges største VM-medaljekandidat opp til 2. plass i heatet.

Karsten Warholm - med personlig rekord og årsbeste 48,25 sekunder - startet i bane fire i heat fire, kvalifiseringens nest siste. I Rio-OL ble han slått ut i semifinalen med tiden 48,81 etter å ha stivnet i finishen.

Heatet til Warholm fikk en dårlig start, med tyvstart av Eric Cray.

– Det så veldig bra ut, sa NRKs ekspertkommentator om Warholms første hekkepassering.

Resten gikk også greit. Han kvalifiserte seg med 49,50 - 19/100 foran Guillermo Ruggeri fra Argentina på 4. plass (før Stiglers diskvalifikasjon). Juander Santos fra Den dominikanske republikk vant heatet på 49,19 sekunder.

De fire raskeste i hvert heat ville gå videre til semifinalene, pluss de fire beste tidene totalt etter de direkte kvalifiserte. Kerron Clement fra USA vant første heat på 49,46, mens Kemar Mowatt fra Jamaica kvalifiserte seg som nummer fire i heatet med 50 blank.

TJ Holmes (49,35) vant heat to, der fjerdemann - Thomas Barr fra Irland - fikk 49,79 sekunder. Yasmani Copello fra Tyrkia sørget for et bitte lite skremmeskudd, ifølge NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal, da han «elegant» nærmest jogget inn til beste tid i heatet før Warholms med 49,13.

– Jeg tenker at det blir viktig å komme videre, selvfølgelig. Prøve ikke å gjøre noen feil. Satse på at jeg er rutinert nok til å håndtere dette her, sa Karsten Warholm til NRK et par timer før start.