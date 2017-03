Varsler presidentkamp på friidrettstinget

Ketil Tømmernes er enstemmig innstilt av valgkomiteen som ny president i friidrettsforbundet. Men sittende president Tore Hordnes varsler at han vil ta opp kampen og stiller som kandidat på friidrettstinget om to uker.

– Det stemmer. Det er en stund siden jeg sa til valgkomiteen at jeg er motivert for å fortsette og at jeg er kandidat. Jeg mener at jeg har noe å tilføre, og det har ikke endret seg selv om de har innstilt en annen kandidat, sier Tore Hordnes til VG.

Han tok over som friidrettspresident for Svein Arne Hansen høsten 2015, etter at Hansen var blitt valgt som president for Det europeiske friidrettsforbundet for snart to år siden. Hordnes hadde da i en årrekke vært visepresident under Svein Arne Hansen.

Ketil Tømmernes gikk av som sportssjef i Norges Friidrettsforbund etter Beijing-OL 2008. Etter en økonomisk høykonjunktur fra midten av 2000-tallet, har den økonomiske pilen pekt ned de siste par årene for friidrettsforbundet.

– Helt uproblematisk



– Jeg vil ikke si «dramatisk», men ut fra tallene jeg har sett er inntektssvikten på over 20 prosent fra 2014 til 2016. Det må gjøres en jobb for å snu det. Jeg mener norsk friidrett har et uutnyttet potensial når det gjelder å drive et profesjonelt og omfattende markedsarbeid, sa Ketil Tømmernes til VG da det for en måned siden ble kjent at han var innstilt av valgkomiteen til å ta over presidentvervet.

Tore Hordnes mente at det ikke var så ille (se bakgrunn om millionsvikt tidligere i saken).

Valgkomiteens leder, Bjørg Larsen, sier onsdag ettermiddag til VG ta hun ikke kjenner til at Tore Hordnes vil stille som presidentkandidat, og at det vil bli reist benkeforslag for ham som president på tinget i Bergen søndag 26. mars.

– Jeg har ikke fått det bekreftet og vet ikke om han vil stille. Det er en stund siden jeg pratet med ham. Hans svar da, var at han ikke visste hva han ville gjøre. Det må i så fall komme som benkeforslag. Ketil Tømmernes er enstemmig innstilt som president fra valgkomiteen, sier Bjørg Larsen.

– Synes du det er rart at Tore Hordnes vil stille som kandidat?

– Jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet rart. Han er selvfølgelig i sin fulle rett til å gjøre det. Det vil bli stemt over valgkomiteens forslag til president først, og så kan det komme benkeforslag på andre kandidater, svarer valgkomiteens leder.

Ketil Tømmernes sier til VG at han ser det som «helt uproblematisk» om det kommer benkeforslag på Tore Hordnes. Han understreker at det er en del av idrettens demokrati.

Åpenhetsdebatten og NSF-bråk



Tore Hordnes legger ikke skjul på at han synes valgkomiteens leder burde ha kjent til hans ønske om å fortsette som president ytterligere to år. Han skal ha sagt dette i publiserte intervjuer med to bergensaviser. På spørsmål om hva han har å tilføre friidretten og hva han vil gjøre for å rette opp forbundets økonomi, svarer han blant annet:

– Det er tøffere å skaffe sponsorer i dag. Jeg har vært med å ha et budsjett på 14 millioner kroner i 2003, til å ha langt over 40 millioner i en periode. Etter 2015-sesongen har vi hatt litt motgang. Vi har ikke hatt særlig god drahjelp fra internasjonal friidrett, det har vært mye uro i norsk idrett med åpenhetsdebatten og bråk i Skiforbundet.

– Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb ved å ivareta helheten i norsk friidrett. Det må ikke bli slik at klubber og forbund konkurrerer i samme marked. Vi er også enormt mye mer enn 10 utøvere i Team Tokyo (landslaget), vi har blant annet 150.000 deltagere i mosjonsløp hvert år, sier nåværende friidrettspresident Tore Hordnes til VG.