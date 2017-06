Verdens raskeste i år - OL-reserve i fjor

Christian Coleman (21) vakte ingen oppsikt da han løp en etappe i innledende runde for USAs stafettlag i Rio-OL. Nå er universitetssprinteren på alles lepper i friidrettsverden som tidenes niende raskeste mann på 100 meter.

I Brasil for ni måneder siden var Christian Coleman reserve på USAs stafettlag. Nå er han raskest i verden i 2017.

9,79 i 1999 Tidenes 10 raskest menn (* er markør for involvert i dopingsak)

1) Usain Bolt - 9,58 (2009) 2) Tyson Gay* - 9,69 (2009) 3) Yohan Blake* - 9,69 (2011) 4) Asafa Powell* - 9,72 (2008) 5) Justin Gatlin* - 9,74 (2015) 6) Nesta Carter* - 9,78 (2010) 7) Maurice Greene - 9,79 (1999) 8) Steve Mullings* - 9,81 (2011) 9) Richard Thompson - 9,82 (2014) 9) Christian Coleman - 9,82 (2017)

Med 9,82 under det amerikanske universitetsmesterskapet i Oregon, har Christian Coleman bare åtte sprintere foran seg på listen over friidrettshistoriens raskeste menn. I en slags parentes kan bemerkes at seks av dem har vært involvert i dopingsaker (se inforamme).

– Ganske godt



– Jeg har en god følelse, men jeg har allerede lagt det bak meg. Jeg krysset mållinjen og så tiden og ble ganske opprømt. Det var et ganske godt løp, uttalte Christian Coleman ifølge LetsRun etter rekordløpet i Eugene natt til torsdag norsk tid.

Det gjorde han i innledende heat.

Finalen går natt til lørdag norsk tid i Oregon. Amalie Iuel (23) er med i mesterskapet, som er hennes siste før hun flytter tilbake til Norge etter å ha fullført studiene i USA. Finalen på Amalie Iuels spesialøvelse 400 meter hekk går lørdag lokal tid i Eugene.

Christian Coleman, som bare ble nummer seks i det amerianske OL-uttakingsstevnet i fjor, senket nå den amerikanske universitetsrekorden på 100 meter med syv hundredeler. Ngonidzashe Makusha (30) hadde den forrige rekorden med 9,89 sekunder. Den satte Makusha fra Zimbabwe da han løp for universitetet i Florida i 2011.

OL-GLIMT:Christian Coleman (t.v) ga stafettpinnen til Tyson Gay i innledende heat på kortstafetten i Rio i august i fjor. Foto: Lee Jin-man , AP

Senket pers med 13/100



Til sammenlikning har Jaysuma Ndure (33) den norske rekorden på 100 meter med 9,99 sekunder, satt i 2011. Canadiske Andre De Grasse (22), som vant OL-bronsemedalje bak Usain Bolt og Justin Gatlin i Rio, har en personlig rekord på 9,91 sekunder.

Zambias Sydney Siame toppet listen over årsbeste i verden med 9,88 - satt 8. april - før Coleman slo til og senket sin personlige rekord med 13 hundredeler.

I Romas Diamond League-stevne torsdag, vant briten Chijindu Ujah100 meter på 10,02 sekunder.

– Jeg kan ikke bry meg om de andre, jeg må være konsentrert om det jeg skal gjøre, sier Christian Coleman med tanke på finalen på 100 meter i det amerikanske universitetsmesterskapet.

I semifinalene fikk Cameron Burrell og Christopher Belcher begge 9,93 sekunder. Det er fjerde raskeste tid på 100 meter i år, bak Coleman, Sidney Siame (9,88), Sør-Afrikas Akani Simbine (9,92 og 9,93) og Jamaicas verdensmester fra 2011, Yohan Blake (9,93).

Burrell og Belcher er 22 og 23 år gamle.

PS! USA ble diskvalifisert og fratatt bronsemedaljen etter finalen på 4x100 meter stafett i Rio-OL på grunn av feil veksling mellom Mike Rodgers og Justin Gatlin. Christian Coleman løp ikke.