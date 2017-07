To uker før han tar farvel med friidrettsverdenen i London, viste «Lightning Bolt» at det fortsatt er gnister igjen i ham.

Usain Bolt vant Diamond League-stevnet i Monaco på tiden 9,95 – det beste han har levert på 100 meter i år. Han var ikke blant de raskeste i starten, på sedvanlig vis, men viste glimt av gammel storhet da han satte på turboen de siste 50 meterne.

Dermed viste 30-åringen at han blir å regne med på favorittdistansen under VM i London om to uker.

– Han gjør akkurat det han må i Monaco. Han viser at han er i fremgang og at han ikke er langt bak toppsprinterne. Igjen er han VM-favoritt, utbrøt friidrettskommentator Jann Post i NRK.

Men det har ikke sett så lyst ut for Bolt før fredag kveld. Jamaicaneren ankom stevnet med en sesongbeste på 10,03. Det holdt da til en 27. plass på listen over de raskeste i 2017. Veien ned til hans egen verdensrekord, 9,58, var på nesten halvminuttet.

– Han er så erfaren. Han har vært ekstremt god når det gjelder som aller mest og er et fantom i mesterskapene. Det viser nok at han har potensial til å bli det i år også, selv om han er langt fra sitt høyeste nivå, sier Vebjørn Rodal, OL-gullvinneren fra Atlanta-OL i 1996.

100-meterfeltet i Monaco savnet flere av årets formsprintere, deriblant Christian Coleman, Yohan Blake – som henholdsvis har løpt på 9,82 og 9,90 – og kanadiske Andre de Grasse.

Coleman løp 4 x 100 meter stafett fredag kveld, men fikk ikke løpe 100-meteren – av uviss grunn. Isiah Young tok annenplassen, mens Akani Simbine ble nummer tre.

Usain Bolt står med åtte OL-gull og elleve VM-gull før lekene i London. Der skal han kun løpe 100 meter og 4 x 100 meter for Jamaica; han dropper 200-meteren.

Så gjenstår det å se om han avslutter med flere gull, eller om han blir vippet av tronen før han takker for seg.

– Det er veldig vanskelig å se for seg hvem som kan løpe ned mot 9,50 igjen, sier NRK-kommentar Jann Post til VG.