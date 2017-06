Usain Bolt frykter ikke farvel-nedtur

Usain Bolt (30) er spent på hvem som vil erstatte ham som verdens raskeste mann. Men det siste tiårets suverene sprinter er ikke redd for at han kan komme til å tape sin siste 100-meter i London-VM 5. august.

– Treneren min finner alltid en måte som gjør at jeg vinner. Jeg er ikke bekymret, svarte Usain Bolt da han tirsdag ble spurt om han frykter en smell i sitt farvel til friidretten.

BOLT-TÅRNET: Usain Bolt har fått et 78 meter høyt pipetårn i Ostrava oppkalt etter seg - «The Bolt Tower». Den tsjekkiske byen ved grensen til Polen var tidligere sentrum for landets stålindustri. Foto: Milan Kammermayer , AFP

Jamaicaneren har med ett unntak - en tjuvstart i 2011-VM - vunnet alle 100 og 200-finaler (pluss 4x100 meter stafett for Jamaica) i VM og OL siden gjennombruddet i Beijing-OL for ni år siden.

Norsk rekord?

Friidretts-VM i London starter så å si med finalen på 100 meter den 5. august.

Den har siden lenge før Rio-OL i fjor vært annonsert som Bolts avskjed med det internasjonale friidretts-sirkuset (stafettfinalen går 12. august).

– Hvert stevne vil bli følelsesladet . Jeg vet at dette vil bli mine siste konkurranser. Det er en følelsesladet sesong, sier Usain Bolt ifølge nyhetsbyrået AP.

Onsdag kveld løper han 100-meteren i Ostravas Golden Spike Stevne, der Norges Isabelle Pedersen (25) har sjansen til å slette Christina Vukicevic Demidovs (30) åtte år gamle rekord på korthekken: 12,74 sekunder. For to uker siden var hun to hundredeler fra å gjøre det i Bisletts Diamond League-stevne.

Startfeltet i den tsjekkiske stålverkbyen er ikke egnet til å skremme Usain Bolt.

Det var det heller ikke da han løp sin siste 100 meter på hjemmebane i Kingston for en måned siden - på 10,04 sekunder. Bolts generalprøve foran London-VM i formel 1-øvelsen er Monacos Diamond League-stevne 21. juli, altså to uker før «bye bye Bolt».

Dropper 200 i VM

– Det er mange unge stjerner på vei opp. Det vil bli spennende å se hvem som virkelig kommer til å bli en mester, sier Usain Bolt.

9,79 i 1999 Tidenes 10 raskest menn (* er markør for involvert i dopingsak)

1) Usain Bolt - 9,58 (2009) 2) Tyson Gay* - 9,69 (2009) 3) Yohan Blake* - 9,69 (2011) 4) Asafa Powell* - 9,72 (2008) 5) Justin Gatlin* - 9,74 (2015) 6) Nesta Carter* - 9,78 (2010) 7) Maurice Greene - 9,79 (1999) 8) Steve Mullings* - 9,81 (2011) 9) Richard Thompson - 9,82 (2014) 9) Christian Coleman - 9,82 (2017)

Slik det ser ut nå, må han enda en gang se opp for Justin Gatlin (35).

Den doping-utestengte amerikaneren er definitivt ikke i kategorien «ung stjerne på vei opp». Men Gatlin vant det amerikanske VM-uttaket på 100 meter i Sacramento forrige uke, og han har vært hakk i hæl på Bolt i de siste finalene i friidrettens meste prestisjetunge øvelse.

I London vil Gatlin i likhet med Bolt ikke stille til start på 200 meter.

Det vil kanadiske Andre De Grasse. 22-åringen, som vant 100 meter på Bislett 15. juni med 10,01, er hetest blant de unge og lovende for øyeblikket. Han ble nummer to bak Bolt på 200-meteren og vant bronsemedaljen bak Bolt og Gatlin på 100-meteren i Rio-OL - og 2015-VM.

9,69 i Stockholm

– Jeg begynner å bli vant til det. Han er en av de beste. For at jeg skal få folk til å slutte å snakke om det, må jeg gå ut der og stoppe ham, svarer Andre De Grasse på spørsmål fra Canadien Press om nettopp han er mannen som kan slå Bolt på OL-stadion fra 2012.

– Alle vet at han løper litt saktere. Han blir eldre, men han er fortsatt mannen å slå. Han løper fremdeles fort, sier Andre De Grasse før han starter i et stevne i Vancouver natt til torsdag norsk tid.

Tre dager etter årsbeste i Oslo, slo Andre De Gasse til med 9,69 sekunder i Stockholms Diamond League-stevne-. Det ville vært tidenes neste raskeste tid, hvis den ikke var blitt satt ved hjelp av sterk medvind: 4,8 meter i sekundet (grensen for tillatt medvind er 2,0).

De Grasses personlige rekord er 9,91 sekunder fra OL sist høst.