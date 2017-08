LONDON/OSLO (VG) Usain Bolt (30) avsluttet en 13 år lang karriere med å tape for rivalen Justin Gatlin (35).

Justin Gatlin Født: 10. februar 1985

Høyde/vekt: 185 centimeter, 79 kilo

Personlig bestenotering på 100 meter: 9,74 sekunder (Doha 2015)

* Testet positivt for amfetamin ved det amerikanske juniormesterskapet i juni 2001. Utestengt fra idretten i to år. Dommen ble opphevet i juni 2002 fordi han klagde og sa at han tok medisin mot ADD, en sykdom han fikk påvist da han var 9 år gammel

* Brukte doping i 2006 og ble egentlig utestengt i åtte år, men straffen ble kuttet ned til fire år. Det gjorde også at verdensrekorden fra 2006 på 9,77 sekunder ble strøket.

* Han var tilbake 3. august 2010.

Publikum var i sjokk da amerikanske Gatlin, som har sonet to dopingdommer i karrieren, krysset målstreken foran storfavoritt Bolt.

Amerikaneren har blitt buet ut under hele mesterskapet, men kunne juble for gull etter å ha kommet inn til 9,92 som følge av en sterk avslutning.

– Det er vel kanskje tidenes antiklimaks, sier NRKs tidligere friidrettskommentator Lars Lystad til VG.

Bolt tar farvel: Hvem skal fylle tomrommet?

Han sitter på tribunen i London der Bolt herjet i OL for fem år siden. I kveld ble det ikke gull på superstjernen. Gatlin gjorde sitt beste løp for sesongen. Landsmannen Christian Coleman ble nummer to, og Bolt ble altså nummer tre.

– London - jeg setter virkelig pris på støtten dere har gitt meg. Det setter jeg virkelig pris på, sier Bolt når han blir intervjuet av stadionspeakeren.

– Er han likevel tidenes sprinter?

– Ja, definitivt. Han er tidenes showman, og har betydd enormt for friidrett, fortsetter Lystad.

Det var spent murring på et helt utsolgt Queen Elizabeth Olympic Park i London da en av tidenes aller, aller største friidrettsstjerner skulle takke for seg på distansen han har vunnet tre individuelle OL-gull og tre VM-gull.

HYLLET BOLT: Justin Gatlin (t.v.) sikret seg VM-gullet, men bøyde seg for Usain Bolt etterpå. Bolt måtte nøye seg med bronse i avskjedsløpet. Foto: Jewel Samad , AFP

Nærmere 60 000 mennesker laget et ellevilt leven i det jamaicaneren tuslet inn som sistemann til sprintfinalen. Han så selvsikkert inn i kamera i det finalistene ble presentert i tur og orden.

En like varm velkomst fikk ikke Justin Gatlin, som ble buet på da han kom inn til finalen. Amerikaneren har blitt tatt for doping to ganger, og har blitt buet ut under hele mesterskapet.

