LONDON/OSLO (VG) Usain Bolt (30) avsluttet en 13 år lang karriere med å tape for rivalen Justin Gatlin (35).

Justin Gatlin Født: 10. februar 1982

Høyde/vekt: 185 centimeter, 79 kilo

Personlig bestenotering på 100 meter: 9,74 sekunder (Doha 2015)

* Testet positivt for amfetamin ved det amerikanske juniormesterskapet i juni 2001. Utestengt fra idretten i to år. Dommen ble opphevet i juni 2002 fordi han klagde og sa at han tok medisin mot ADHD, en sykdom han fikk påvist da han var 9 år gammel

* Brukte doping i 2006 og ble egentlig utestengt i åtte år, men straffen ble kuttet ned til fire år. Det gjorde også at verdensrekorden fra 2006 på 9,77 sekunder ble strøket.

* Han var tilbake 3. august 2010.

– Det eret surrealistisk øyeblikk for meg. Jeg så fem meter før mål at jeg kunne vinne, sa Gatlin til NRK.

Ertzgaard om Gatlin: – Har ingenting på banen å gjøre

Publikum var i sjokk da amerikaneren, som har sonet to dopingdommer i karrieren, krysset målstreken foran storfavoritt Bolt.



Det var Bolts siste individuelle løp, og han avslutter karrieren med 4 x 100 meter stafett neste helg.

– Jeg har bevist for verden at jeg er en av de største atletene, og jeg tror ikke det som skjedde i kveld endrer det. Jeg har gjort min del for å løfte sporten og vise at den blir stadig bedre, sa Bolt til pressen etterpå.

Bolt tar farvel: Hvem skal fylle tomrommet?

– Det er starten som «dreper» meg. Normalt blir det bedre gjennom kvalifiseringen, men jeg fikk det ikke til å stemme. Det var det som ødela, for jeg følte at jeg var klar, utdypet 30-åringen.

– Jeg mener jeg har vist gjennom årene at jeg er unik. Jeg gjør ting annerledes, og jeg tror ikke det blir noen annen meg, sa Bolt som utelukker fullstendig at han fortsetter karrieren.

Les også: Bolt: Verste jeg har opplevd

Dopinghistorikk



Gatlin har som følge av dopinghistorikken blitt buet ut, men kunne juble for gull etter å ha kommet inn til 9,92 som følge av en meget sterk avslutning. Bolts tid var 9,95.

Gatlin lo og gråt om hverandre og «hysjet» mot publikum med pekefingeren. Han ble gratulert av Bolt, og svarte med å sette seg ned på kne foran jamaicaneren.

– Jeg har tålt mye opp gjennom. Dette var et øyeblikk der jeg ville gi det til de som har støttet meg gjennom alle oppturer og nedturer. Det var et spesielt øyeblikk. Bolt sa til meg at jeg ikke måtte bry meg om at alle buet på meg. Han han har inspirert meg veldig, og jeg respekterer ham veldig, sier Gatlin til NRK.

– Jeg setter stor pris på fansen som heier på meg. Jeg er aldri fornøyd med 3.plass, men ga mitt beste. Jeg har vært gjennom mye, mistet en venn dette året, alltid prøvd å jobbe hardt og gjøre mitt beste, sier Bolt til NRK.

– Jeg vet ikke vordan det føles å være ferdig, men jeg skal slappe av og nyte livet mitt. Nå kan jeg gjøre hva jeg vil, legger han til.

– Tidenes antiklimaks



– Det er vel kanskje tidenes antiklimaks, sier NRKs tidligere friidrettskommentator Lars Lystad til VG.

Han satt på tribunen i London der Bolt herjet i OL for fem år siden. Men i kveld ble det ikke gull på superstjernen. Gatlin gjorde sitt beste løp for sesongen. Landsmannen Christian Coleman ble nummer to, og Bolt ble altså nummer tre.

– London - jeg setter virkelig pris på støtten dere har gitt meg, sa Bolt da han ble intervjuet av stadionspeakeren.

Lystad har kommentert Bolts fantastiske prestasjoner en rekke ganger, og selv om avslutningen «bare» ble bronse, så er Bolts navn skrevet med gullskrift for evigheten.



– Er han likevel tidenes sprinter?

– Ja, definitivt. Han er tidenes showman, og har betydd enormt for friidrett, mener Lystad.

HYLLET BOLT: Justin Gatlin (t.v.) sikret seg VM-gullet, men bøyde seg for Usain Bolt etterpå. Bolt måtte nøye seg med bronse i avskjedsløpet. Foto: Jewel Samad , AFP

Det var spent murring på et helt utsolgt Queen Elizabeth Olympic Park i London da en av tidenes aller, aller største friidrettsstjerner skulle takke for seg på distansen han har vunnet tre individuelle OL-gull og tre VM-gull.

Nærmere 60 000 mennesker laget et ellevilt leven i det jamaicaneren tuslet inn som sistemann til sprintfinalen. Han så selvsikkert inn i kamera i det finalistene ble presentert i tur og orden.

En like varm velkomst fikk ikke Justin Gatlin, som ble buet på da han kom inn til finalen.

Han ble også buet på etter at gullet var i boks, mens Bolt ble hyllet som en vinner. Han tok runden rundt hele stadion og mottok hyllesten. I kjent stil avsluttet han ved målstreken og tok sin velkjente positur til stor jubel fra de som ikke allerede hadde forlatt stadion.