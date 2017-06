Her er USA-historiens eldste vinner på 100 m

Justin Gatlin (35) var den eldste sprinteren fra USA i OL på over hundre år i fjor. Natt til lørdag ble Usain Bolts (30) sterkeste utfordrer den eldste som noen gang har vunnet 100-meteren i det amerikanske mesterskapet.

– Det kjennes uvirkelig. For å være ærlig, vet jeg at jeg er kommet til slutten av karrieren. Disse guttene er i ferd med å starte den. Jeg må sørge for fortsatt å være sulten, og kunne overbevise meg selv om at dette er noe jeg virkelig vil kjempe for, sier Justin Gatlin etter å ha vunnet 100-meteren i det amerikanske mesterskapet.

Det gjelder også som kvalifisering til friidretts-VM, som arrangeres i London 4. til 13. august.

Slo årsbeste i verden



35 år gamle Justin Gatlin, som var utestengt fra 2006 til 2010 på grunn av doping, vant friidrettens formel 1-øvelse med tiden 9.95 sekunder i Sacramento natt til lørdag norsk tid. Han slo nummer to, 21 år gamle Christian Coleman, med 3/100.

23 år gamle Christopher Belcher ble nummer tre med 10,06.

– Det føltes som om jeg møtte en yngre utgave av meg. En type som er sulten og ikke vil tape. Og han vil bli best mulig, sier Justin Gatlin om Christian Coleman - som har årets beste tid i verden på 100 meter: 9,82 i Eugenes Diamond League-stevne 7. juni.

Christopher Belcher har årets fjerde beste med 9,93 sekunder, satt samme sted - der Gatlin måtte nøye seg med 9,97 sekunder.

Om halvannen måned skal Gatlin, Coleman og Belcher forsøke å stikke kjepper i hjulene for Usain Bolts mesterskapsavskjed. Verdens raskeste mann vil helt sikkert gjerne ta et verdig farvel med friidrettsverdenen med VM-finalen på 100 meter 5. august.

Usain Bolt har vunnet alle siden han satte sin gjeldende verdensrekord 9,58 på Olympiastadion i Berlin for åtte år siden. Med ett unntak. I 2011-VM i Daegu ble han disket etter tjuvstart. Bolts landsmann og treningskamerat Yohan Blake vant VM-gullet.

Tre ganger nummer to



Blake (27) vant 100-meterfinalen i det jamaicanske mesterskapet og VM-uttaket med 9,90 sekunder i Kingston natt til lørdag norsk tid.

Bolt droppet det fordi han er VM-klar som regjerende mester. I stedet skal han løpe 100 meter i tsjekkiske Ostrava 28. juni og Monacos Diamond League-stevne 21. juli.

– Det er en del av historien. Det er overgangen til en nye epoke. Vi kommer til å se en utøver som kom inn og satte et avtrykk, og som ikke bare har begeistret publikum, men har skapt historie igjen og igjen, sier Justin Gatlin til nyhetsbyrået Reuters om Usain Bolts enestående karriere og siste forestilling.

Justin Gatlin, som vant VM-gull på 100 og 200 meter i Helsinki for 12 år siden, har vært hakk i hæl på Bolt i flere VM og OL-finaler siden han gjorde comeback for syv år siden. Amerikaneren tok bronsemedaljen i London-OL i 2012, deretter sølvmedaljen bak Bolt i VM 2013 og 2015 - og Rio-OL i fjor.

De to har møttes til finaleduell på 100 meter ni ganger siden 2010. Justin Gatlin har slått Usain Bolt én gang, i Romas Diamond League-stevne for fire år siden.

– Da jeg kom tilbake, var målet mitt å være ... jeg sa til meg selv: «Jeg vil klare å løpe skulder til skulder med ham», sier Justin Gatlin med tanke på deres siste «showdown».