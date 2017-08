Den tidligere norske toppsprinteren John Ertzgaard (40) syns svært lite om Justin Gatlins (35) VM-gull i London.

Justin Gatlin (35) Født 10. februar 1982 Høyde/vekt: 185 centimeter, 79 kilo Personlig bestenotering på 100 meter: 9,74 sekunder (Doha 2015) # Testet positivt for amfetamin ved det amerikanske juniormesterskapet i juni 2001. Utestengt fra idretten i to år. Dommen ble opphevet i juni 2002 fordi han klagde og sa at han tok medisin mot ADD, en sykdom han fikk påvist da han var 9 år gammel # Brukte doping i 2006 og ble egentlig utestengt i åtte år, men straffen ble kuttet ned til fire år. Det gjorde også at verdensrekorden fra 2006 på 9,77 sekunder ble strøket. # Han var tilbake 3. august 2010.

– Jeg syns ikke noe om det. Det er veldig lite troverdig. Jeg syns ikke han har noe på den banen å gjøre. Har du først dopet deg en gang så har kroppen nytte av det i ettertid. Det har forskning vist. Jeg syns ikke idretten vår burde bli representert på en sånn måte, sier han til VG.

Det sa den tidligere toppsprinteren like etter at Gatlin sjokkerte millioner av TV-seere, og drøye 60 000 tilskuere i London, da han krysset målstreken først i 100-meterfinalen. Før stortalentet Christian Coleman og foran storfavoritt Usain Bolt, på plassene bak.

– At Gatlin vant finalen var et eneste antiklimaks. Kroppen glemmer ikke at man har vært dopet. Nå kan han egentlig bare legge opp han også, sier Ertzgaard videre.

Selv om han håpet på at Bolt skulle vinne, sier han at det er godt å se at jamaicaneren er «menneskelig» en gang iblant.

– Nå er hans epoke over. Kroppen hans har ikke mer å gi. Han får ikke noe gratis lengre, sier Ertzgaard, og legger til at han tror Bolt ble «gitt» en bronsemedalje.

– Bolt var ikke best i dag og de andre har for stor respekt for ham. Han tar en medalje på navn fordi de andre har respekt for han.

Ertzgaard mener likevel at Bolt er tidenes største sprinter gjennom tidene.

– Ja, jeg vil si det. Fyren har levert i en årrekke og det er en stor mann vi snakker om her. Han har verdenrekord på 100 og 200 meter og tatt de flere ganger på rad. Bolt har virkelig løftet sprint opp til nytt nivå, sier han og drar en sammenligning til Andrea Thorkildsen når han skal forklare hvor ekstrem jamaicaneren har vært.

– Thorkildsen, vår beste friidrettsutøver gjennom tidene, holdt på å ta tre OL-gull i spyd. Men i sprint så løper man heat på heat og mange konkurranser. Sprintere klarer som regel ett OL, men så «fader» de liksom ut. At han har vunnet tre OL på rad viser at har klart å tyne kroppen i veldig mange år.

Nå blir det spennende å se hvem som overtar tronen etter Bolt. Ifølge Ertzgaard er det flere kandidater som kan ta opp arven, nå som Bolt gir seg med friidrett.

– Hadde Andre DeGrasse, som er skadet, vært i feltet der kunne han gjort godsakene sine der. Om et par år til så vil det blomstre opp en ny gjeng, sier Ertzgaard og peker ut en ukjent mann fra finalen med stort potensial.

– Han briten i finalen (Reece Prescod (21)) er en Bolt jr. Kanskje en litt annen type enn Bolt, men han er fortsatt en type. Han har jeg veldig tro på, sier han og roser britens elegante og effektive løpesett.

Prescod ble til slutt nummer sju i finalen.