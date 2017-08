Bolt: Verste jeg har opplevd

LONDON/OSLO (VG) Usain Bolt (30) innrømmer at han måtte bruke mer krefter enn han pleier for å ta seg til VM-semifinalen på 100 meter. Verdens raskeste mann «snublet» da skuddet gikk og legger skylden på startblokkene.

– Jeg tror dette er de verste startblokkene jeg noen gang har opplevd, sa Usain Bolt etter å ha vunnet innledende heat nummer seks på ordinære 10,07 sekunder.

Etter kanadiske Andre De Grasses (22) skadeforfall, blir Christian Coleman (21) utpekt som Usain Bolts tøffeste utfordrer foran semifinalene og finalen - og Bolts siste individuelle løp - lørdag kveld.

SES I FINALEN: Justin Gatlin tok seg tid til å fleipe med Usain Bolt etter innledende heat på 100 meter i VM fredag kveld. Foto: Martin Meissner , AP

Semifinalene starter klokken 20.05, finalen klokken 22.45.

Amerikaneren hadde i motsetning til jamaicaneren åpenbart ingen problemer med startblokkene. Coleman kunne ta seg råd til å jogge de siste 15 til 20 meterne før mållinjen - og ubesværet vinne sitt heat med tiden 10,01 sekunder.

– Veldig, veldig imponerende. Starten hans var perfekt. Det er én sak som kan forstyrre Bolt, som har en tendens til ikke å starte bra, sier britenes tidligere sprintstjerne Darren Campbell (43), ifølge The Sun.

– Han er veldig «trygg» og ødelegger mye (for konkurrentene) de første 30 meterne. Med en gang han er inne i det, tar han det opp til neste nivå totalt avslappet. Han er definitivt en trussel, sier Campbell om VM-debutanten Coleman som har løpt raskest av alle de raskeste denne sesongen: 9,82 sekunder.

Usain Bolts årsbeste er 9,95 fra Monaco for drøyt to uker siden.

– Det var ikke en «smooth» start. Jeg må få til dette bedre. Jeg må få til starten bedre. Jeg kan ikke fortsette slik, sier Usain Bolt med tanke på sitt første løp i friidretts-VM fredag kveld.

Han hevder at startblokkene ikke sitter fast i banedekket; at de er løse. Bolt sier at de beveget seg bakover da han testet dem under oppvarmingen, og at startblokkene ikke er så faste og robuste som han er vant til. Det er ikke første gang langlemmede Bolt klager på startblokkene, men tidligere misnøye med arrangørens utstyr har ikke vært så sterkt uttalt som denne gangen.

Justin Gatlin (35) har vært nærmest Usain Bolt på 100 meter i de siste mesterskapene, i Rio-OL i fjor og VM i Beijing 2015. Amerikaneren løp enkelt og greit inn til seier i sitt heat på 10,05 sekunder – men fikk ingen nye fans på Londons OL-stadion fra 2012.

– Gatlin, du er en doping-juksemaker, ble ropt fra tribunene – og hørt av alle – da Gatlin ble presentert over høyttaleranlegget før start. Hele stadion med 60.000 tilskuere buet.

Justin Gatlin, som vant OL-gull i 2004 og dobbelt VM-gull i 2005, var utestengt fire år fra 2006 til 2010 etter å testet positivt for andre gang.

