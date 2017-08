Bolt tar farvel - hvem skal fylle tomrommet?

Kommentar Usain Bolt (30) har reddet friidretten fra havari siden han tok Beijing-OL med storm for ni år siden. Hvem står klar til å holde den flytende når verdens raskeste mann tar farvel med VM i London?

Ifølge det internasjonale friidrettsforbundets statistikk, innehar Usain Bolt ni av tidenes 33 raskeste tider på 100 meter. De 24 andre tidene er satt av sprintere som alle har vært involvert i dopingsaker: Justin Gatlin, Yohan Blake, Asafa Powell, Tyson Gay og Nesta Carter.

Maurice Greene står oppført med 34. beste tid på listen: 9,79 sekunder fra 1999.

Tidenes 10 raskeste menn (* er markør for involvert i dopingsak) 1) Usain Bolt - 9,58 (2009) 2) Tyson Gay* - 9,69 (2009) 3) Yohan Blake* - 9,69 (2011) 4) Asafa Powell* - 9,72 (2008) 5) Justin Gatlin* - 9,74 (2015) 6) Nesta Carter* - 9,78 (2010) 7) Maurice Greene - 9,79 (1999) 8) Steve Mullings* - 9,81 (2011) 9) Richard Thompson - 9,82 (2014) 9) Christian Coleman - 9,82 (2017)

Amerikaneren ble aldri tatt for doping. Tim Montgomery senket Greenes daværende verdensrekord til 9,78 tre år senere. Montgomery ble i likhet med kjæresten, sprintdronning Marion Jones, senere avslørt som juksemaker.

Amerikanerens tid fra 2002 er slettet fra rekordstatistikken.

Usain Bolt topper den med 9,58, 9,63 og 9,69.

Den siste er verdensrekorden fra Fugleredet i OL-finalen 2008. Den første gjeldende verdensrekord fra VM-finalen på Olympiastadion i Berlin for åtte år siden (der han også satte verdensrekorden 19,19 på 200 meter). 9,63 er fra da Usain Bolt med suveren margin sikret OL-gullmedaljen i London 2012.

Hva nå?

Denne sesongen har han, nærmest tradisjonen tro foran mesterskap, ikke løpt stort. Årsbeste tiden 9,95 sekunder fra Diamond League-stevnet i Monaco for et par uker siden bør ikke være egnet til å skremme konkurrentene foran 100-meteren i London-VM 4. til 13. august.

Innledende heat i det som blir kalt friidrettens formel 1-øvelse starter fredag kveld. Finalen går sent lørdag kveld, allerede på mesterskapets dag nummer to. Etter det skal det en del til for å holde interessen for det ved like. Usain Bolt vil ikke starte på 200 meter. Han nøyer seg med 4 x 100 meter for Jamaica en uke etter 100-meteren.

Hvem kan fylle det tomrommet, og på lengre sikt?

Thomas Röhler (25) kastet spydet 93,90 meter i Doha 5. mai i år. Et par måneder senere økte Johannes Vetter (24) den tyske rekorden med 54 centimeter, til 94,44 meter. Hverken det første eller det andre avstedkom særlig internasjonal oppmerksomhet, selv om bare én mann - verdensrekordholder (98,48) Jan Zelezný (50) - har kastet lengre.

Noen gang, altså.

Andreas Thorkildsens (35) ni år gamle olympiske rekord er 90,57 meter. Norges dobbelte OL-gullvinner satte sin personlige rekord 91,59 meter på Bislett i 2006.

Bolt imponert

Jamaicas Yohan Blake vant gullmedaljen på 100 meter i 2011-VM etter at Usain Bolt var blitt diskvalifisert for tyvstart.

Amerikaneren Christian Coleman (21) har beste tid i verden på 100 meter denne sesongen: 9,82 sekunder, åtte hundredeler foran Blakes årsbeste.

Andre De Grasse (22) har 9,69 sekunder, vel å merke med alt for sterkt medvind (4,8 m/sek/2,0 tillatt), fra Stockholm 18. juni. Kanadieren har vært rett i hælene på Bolt i VM og OL, han har fart og karisma god nok til å kunne fenge massene i det «Lightning Bolt» forlater rampelyset som aktiv.

Norges utøvere friidretts-VM 4. til 13. august Jonathan Quarcoo - 200 m Karsten Warholm - 400 m hekk Filip Ingebrigtsen - 1500 m Jakob Ingebrigtsen - 3000 m hinder Sondre Nordstad Moen - 5000 m Martin Roe - 10-kamp Håvard Haukenes - 50 km kappgang Sven Martin Skagestad - diskos Isabelle Pedersen - 100 m hekk Amalie Iuel - 400 og 400 m hekk Hedda Hynne - 800 m Karoline Bjerkeli Grøvdal - 1500 og 5000 m Sigrid Borge - spyd

Regjerende verdensmester Wayde van Niekerk (25) har et tilsvarende potensial. Sørafrikaneren har løpt under 20 sekunder (19,84) på 200 meter og 10 sekunder (9,94) på 100 meter. Fra ytre bane vant han OL-gullmedaljen på 400 meter overlegent i Rio de Janeiro i fjor høst.

Fra sidelinjen ble Usain Bolt så imponert at han umiddelbart avbrøt feiringen av sitt tredje OL-gull på 100 meter (9,81 foran Gatlins 9,89) og oppsøkte van Niekerk for å gratulere ham. Van Niekerk senket Michael Johnsons 17 år gamle verdensrekord med 15 hundredeler, til 43,03.

Norsk begeistring

Ellers må du lete godt for å finne stjerner som virkelig skinner, når det er snakk om hvem som står i første rekke til å overta stafettpinnen fra Usain Bolt.

Jamaicas Elaine Thompson på 100 meter, Nederlands Dafne Schippers på 200 meter. Sør-Afrikas Caster Semenya vil være like suveren på 800 meter som i VM for åtte år siden, USAs Kendra Harrison (24) kan være i stand til å knipe et hundredel av sin egen verdensrekord (12,20) på 100 meter hekk - et halvt sekund foran Norges Isabelle Pedersen?

Nettopp det siste norske poenget kan være det du bør klamre deg til.

Norges VM-tropp består av 13 utøvere. Pedersen, Filip Ingebrigtsen (1500 meter), Karsten Warholm (400 m hekk), Amalie Iuel (400 m og 400 m hekk), Jakob Ingebrigtsen (3000 m hinder) og Karoline «kall meg gjerne persedronningen» Bjerkeli Grøvdal (5000 og 1500 m) har alle det lille ekstra som skal til for å begeistre, i skyggen av Usain Bolts «farewell» lørdag.