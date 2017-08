Bolt: Gatlin har sonet straffen

LONDON/OSLO (VG) Usain Bolt (30) nekter å ta del i hylekoret som buer og ikke vil anerkjenne Justin Gatlin (35) som hans overmann etter det siste løpet til tidenes største friidrettsutøver.

– I løpet av årene som er gått, har jeg alltid sagt at han har sonet sin straff. Så lenge han er her, er det okay, sier Usain Bolt om VM-gullvinner Justin Gatlin i forbindelse med intervjuer i presse-sonen og den internasjonale pressekonferansen lørdag kveld.

– Opp gjennom årene har han vist at han er stor konkurransemann. Hvis du ikke er klar, vil han slå deg. Jeg var for min del ikke klar. Jeg er skuffet over hvordan det endte, men jeg kan egentlig ikke klage, fortsetter Bolt.

– Jeg har alltid respektert ham (Gatlin) som en konkurrent. Han fortjener å være her, han har jobbet hardt. Jeg behandler ham som alle andre utøvere - som en konkurrent, sier Usain Bolt etter det som blir beskrevet som et sjokk på friidretts-VMs andre dag.

– Jeg tenkte ikke på bu-ropene, jeg tenkte ikke på hvor vidt min seier i kveld (lørdag) var en katastrofe for sporten, sier Justin Gatlin.

Gjøkungen

Usain Bolt skulle ta farvel med friidrettsverdenen, ved å vinne sitt siste individuelle løp - og vinne sitt 12. VM-gull - på samme stadion som han vant tre OL-gull for fem år siden.

På tross av en laber årsbeste tid (9,95 for to uker siden) og påfallende problemer med å komme ut av startblokkene i det innledende heatet fredag og semifinalen lørdag - der han ble slått av USAs startkvikke Christian Coleman (21) - ville han klare å

Tidenes 10 raskeste menn (* er markør for involvert i dopingsak) 1) Usain Bolt - 9,58 (2009) 2) Tyson Gay* - 9,69 (2009) 3) Yohan Blake* - 9,69 (2011) 4) Asafa Powell* - 9,72 (2008) 5) Justin Gatlin* - 9,74 (2015) 6) Nesta Carter* - 9,78 (2010) 7) Maurice Greene - 9,79 (1999) 8) Steve Mullings* - 9,81 (2011) 9) Richard Thompson - 9,82 (2014) 9) Christian Coleman - 9,82 (2017)

samle seg til finalen på 100 meter.

Håpet alle; alle 56.000 tilskuerne på stadion i London og alle millionene TV-seere verden rundt. Etter 45 (finale) seirer på rad var det ikke meningen at han skulle tape nummer 46, og i alle fall ikke for 35 år gamle Justin Gatlin: Sportens gjøkunge, som i 2006 opprinnelig ble utestengt åtte år for doping - men etter hvert slapp unna med fire: 2006 til 2010.

Før semifinalen lørdag hadde Usain Bolt kun tapt syv av totalt 142 løp siden starten av 2008, da han slo gjennom med å sette verdensrekord i New York - og noen uker senere sette to individuelle verdensrekorder i Beijing-OL: 9,69 på 100 meter og 19,30 på 200 meter.

HYLLET KONGEN: Justin Gatlin var påpasselig med å takke Usain Bolt for alt han har gjort for friidretten umiddelbart etter sin seier på 100 meter i VM-finalen i London lørdag kveld. Foto: Matt Dunham , AP

– Det er på en måte leit at bu-ropene mot meg var høyere enn heiaropene rettet mot andre. Jeg ønsket å gjøre det med verdighet og etter løpet bøye meg ned på kne foran Usain. Å hylle ham. Det er fortsatt en magisk kveld for friidretten og for Usain Bolt; han har gjort så mye i sin karriere, er Justin Gatlin - historiens eldste VM-gullvinner på 100 meter - svar på den nær unisone buingen.

Justin Gatlin har vært hakk i hæl på Usain Bolt i VM og OL-finalene på sprintdistansene 100 og 200 meter de siste fire årene. I 2013 slo han Bolt med ett hundredel av et sekund på 100 meter i Romas Diamond League-stevne.

Med 9,92 sekunder var han nå tre hundredeler foran Usain Bolt over mållinjen. Gatlins unge landsmann og VM-debutant Christian Coleman knep sølvmedaljen med 9,94 sekunder - ett hundredel foran Bolt.

Justin Gatlin påpeker at han ikke ble gjenstand for bu-rop i 2010, 2011 eller 2012 - «eller 13, 14 eller 15».

Justin Gatlin Født: 10. februar 1982

Høyde/vekt: 185 centimeter, 79 kilo

Personlig bestenotering på 100 meter: 9,74 sekunder (Doha 2015)

* Testet positivt for amfetamin ved det amerikanske juniormesterskapet i juni 2001. Utestengt fra idretten i to år. Dommen ble opphevet i juni 2002 fordi han klagde og sa at han tok medisin mot ADHD, en sykdom han fikk påvist da han var 9 år gammel

* Brukte doping i 2006 og ble egentlig utestengt i åtte år, men straffen ble kuttet ned til fire år. Det gjorde også at verdensrekorden fra 2006 på 9,77 sekunder ble strøket.

* Han var tilbake 3. august 2010.

Alt jeg kan gjøre

– Og nå bli jeg det. Jeg sitter her oppe, jeg er en løper, jeg er tilbake i sporten, jeg har sonet straffen min, jeg har gjort min samfunnstjeneste. Jeg har pratet med barn, jeg inspirerer barn - det er alt jeg kan gjøre, sier Justin Gatlin.

Han vant OL-gull på 100 meter i Athen 2004, etter å ha vært utestengt for brudd på dopingreglene, og han vant VM-gull på 100 og 200 meter i Helsinki året etter. Da ble han gratulert av mamma Jeanette og pappa Willie på Olympiastadion i den finske hovedstaden.

De var også til stede på OL-stadion i London lørdag kveld, og denne gangen gråt de av glede da de gratulerte sin uglesette sønn.

PS! Jamaicas Yohan Blake, som vant VM-gull på 100 meter etter at Bolt ble disket i 2011, ble nummer fire i finalen lørdag. Blake ble i 2009 utestengt for doping.