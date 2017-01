Bolt fratatt OL-gull - verdensrekord strykes

Usain Bolt er blitt ett OL-gull fattigere etter at IOC definitivt har fratatt Jamaica gullet på 4 x 100 meter fra Beijing-OL på grunn av en positiv dopingprøve.

Det var i fjor sommer at det ble klart at Jamaica ville miste gullet sitt etter at Nesta Carter hadde testet positivt. Dermed tilfaller gullet nå Trinidad og Tobago, mens Japan får sølv og Brasil rykker opp til bronseplass etter Beijing-OL tilbake i 2008.

IOC har fått retestet flere dopingprøver etter lekene i Beijing, og Nesta Carters prøve innhold forbudte stoffer. A-prøven til 31-åringen viste spor av stoffet Methylhexaneamine.

Mister verdensrekorden



– Det jamaicanske laget er diskvalifisert og alle medaljer, pins og tilhørende diplomer er trukket tilbake og må returneres, heter det i en pressemelding fra IOC-hovedkvarteret.

Det jamaicanske laget satte også verdensrekord på stafetten i Beijing. Den blir også strøket.

Dermed står Bolt igjen med bare åtte OL-gull.