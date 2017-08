Usain Bolt (30) mener det er helt utenkelig at han skal tape sin siste VM-finale på 100 meter i London lørdag kveld.

Verdens raskeste mann – 9,58 på 100 meter og 19,19 på 200 meter – møtte tradisjonen tro, foran mesterskap, mediene i London tirsdag. Usain Bolt vekslet mellom å uttale seg i fleipete og alvorlige ordelag en times tid.

På spørsmål om hva som ville skje hvis han taper 100-meterfinalen lørdag kveld på

OL-anlegget i den engelske hovedstaden, var det ingen tvil om at han mente det alvorlig da han svarte.

Ingen nedtur-reprise

– Det kommer ikke til å skje, så vi vil ikke få det problemet. Jeg fikk 9,95 (i Monaco for to uker siden) i min siste konkurranse. Det viser at jeg er på rett vei. Jeg er ikke bekymret. Det er et mesterskap, det er en finale, sa Usain Bolt.

Han har vunnet 11 VM-gull etter gjennombruddet med tre OL-gull i 2008. Det ville ganske sikkert ha vært 12, men han gikk glipp av det «siste» da han tyvstartet i finalen på 100 meter i sørkoreanske Daegu for seks år siden. Landsmannen Yohan Blake benyttet anledningen til å bli verdensmester i friidrettens mest prestisjefylte øvelse med tiden 9,92 sekunder.

En reprise på den nedturen i sitt farvel til friidretten er åpenbart ikke noe Usain Bolt har i tankene.

Norsk sjef

Han la til følgende som svar på spørsmålet «hva vil skje hvis ...»:

– Alt dreier seg om hvem som har kontroll på nervene. Jeg har vært «der» mange ganger. Alt dreier seg om hvem som klarer å roe seg ned, gjentok Usain Bolt.

Pressekonferansen i London tirsdag var i regi av Bolts utstyrssponsor Puma. I forbindelse med jamaicanerens avskjed med friidrettssirkuset – som han i ni år har har vært suveren sjef for – presenterte skoprodusenten «Lightning Bolt» sitt siste fottøy: Piggsko farvet i lilla og gull. Den første er identisk med farven til Bolts ungdomsskole på Jamaica, bakgrunnen for gullfarven sier seg selv.

Puma, der nordmannen Bjørn Gulden er øverste sjef, lanserte også mesterskapets Bolt-slagord: «Fastest Forever».

Usain Bolt ga imidlertid uttrykk for at slagordet burde vært mer kontant:

– Uslåelig, sa han.

– For meg ville det være den største tittelen. Uslåelig. Ustoppelig. Hører dere det, folkens? Skriv det ned, tilføyde Usain Bolt overfor verdenspressen – som ikke lot seg be to ganger.

– Respekterte meg ikke

Stemningen ble litt ubekvem da Bolt, som fyller 31 år den 21. august, fikk spørsmål om hvem som kunne fylle skoene etter ham.

– Jeg vil ikke begi meg inn på det. Den siste typen jeg sa ville bli stor, respekterte meg ikke, svarte han.

Bolt refererte etter alt å dømme til Andre De Grasse. Kanadieren ga seg til å presse Bolt under semifinalen på 200 meter i Rio-OL for ett år siden. Det likte ikke Bolt. Nå er De Grasse antakelig den sterkeste utfordreren til verdens raskeste mann foran finalen på 100 meter lørdag kveld.