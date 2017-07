I 2012 testet Leif Inge Tjelta den da 11 år gamle Jakob Ingebrigtsen. Han kaller det talentet har levert i 2017 «ekstremt».

Fem år etter har Ingebrigtsen tatt friidrettsbanen med storm. Han har slått verdensrekorden for 16- og 17-åringer på «drømmemila», tatt to gull i U20-EM og knust VM-kravet på 3000 meter hinder.

Tjelta har bred erfaring med testing og oppfølging av de beste mellom- og langdistanseløperne i landet. Han husker svært godt testingen av terskelfart og oksygenopptak på det elleve år gamle supertalentet i 2012.

TEST: Leif Inge Tjelta, her avbildet under en test med Viking-spiller Martin Fillo i 2008, testet Jakob Ingebrigtsen i 2012. Foto: Hugo Bergsaker , VG

– Det han løp på som 11-åring, det var jo det de gode 16- og 17-åringene løp på. Når jeg trodde det var fort nok for ham, så puttet han bare tommelen opp i lufta. Det var helt rått, sier Leif Inge Tjelta til VG.

Han jobber som dosent i treningslære ved Universitetet i Stavanger.

– Det er ekstremt når en guttunge springer 08.26,81 på hinder og én engelsk mil like fort som Arne Kvalheim gjorde, mener Tjelta.

EM-helgen i italienske Grosseto ble nok en milepæl i Ingebrigtsens fantastiske sesong. Et skjebnesvangert fall på 1500 meteren, ble fulgt opp med gull på 3000 meter hinder og 5000 meter.

Hverken Henrik eller Filip Ingebrigtsen har medaljer fra U20-mesterskap i sine premieskap.

Ti år til toppen

– Han slo jo også rekorden for 17-åringen på mila. Den var det var Steve Cram som hadde. Han ble verdensmester, men det er jo ikke sånn at Jakob blir verdensmester for det.

Tjelta tror nordmenn har vanskelig for å forstå hvor store prestasjoner 16-åringen står for, i likhet med sine to eldre brødre Henrik og Filip.

Per nå er det Henrik Ingebrigtsen som har familierekorden på 1500 meter. Jakobs tid er henholdsvis åtte og seks sekunder bak brødrenes personlige rekorder på distansen.

12 år: Her trener en 12 år gammel Jakob Ingebrigtsen på Sandnes stadion i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Tjelta vil ikke slå fast at den yngste av de tre blir raskest i familien.

– Henrik har løpt på 3.31. Det er styggfort altså. Også er det ikke slik at utviklingskurven hans kommer til å være lineær, men det er stor sannsynlighet for at han blir veldig, veldig god. Han er jo god allerede.

I tillegg mener Tjelta at Jakob Ingebrigtsens kapasitet kan gjøre ham til en lovende utøver på 5000 meter.

– Når pleier løpere på disse distansene å være på topp?



– Mellom 25 år og 30 år. Du kan være helt på topp etter du er 30 år også. Men Henrik var jo europamester som 21-åring, påpeker Tjelta.

Ingebrigtsen-genene og Gjert som brems

Tjelta sier at han ikke tenkte så mye på hvor god Jakob Ingebrigtsen kom til å bli, da han testet ham for fem år siden.

– Men med to eldre brødre som var så gode, så visste man jo at det var gode sjanser for ham.

– Men hva er det med Jakob som gjør at han løper enda fortere enn brødrene gjorde i samme alder?



– Det er en kombinasjon av absolutt alt. Han har høyt oksygenopptak, naturlig god løpsøkonomi og en kombinasjon av gener som er veldig gode, innleder Tjelta, før han legger til:

– Det er ikke tilfeldig at han har to brødre som er europamestere. Det er ikke norgesmestere vi snakker om her, men europamestere. De har drevet veldig fornuftig og systematisk trening alle sammen.



I den systematiske treningen, som har gitt to europamestere og en rekordsulten Jakob Ingebrigtsen, har også det å bremse vært en nøkkel.

– Mange tror at man må trene utrolig hardt fra man er ung, men Jakob har ikke drevet med forserte treninger, Gjert (pappa og trener) har passet på at han ikke skal trene for hardt, sier Tjelta, som legger til at han sikkert «har trent en god del mer enn de fleste».