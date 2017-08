Lørdag kveld løper Usain Bolt (30) sin siste 100 meter i karrieren. Alt annet enn gull vil være en sensasjon, mener sprinttrener Olav Magne Tveitå.

Bolt tok seg oppskriftsmessig videre fra semifinalen, men måtte seg slått av amerikanske Christian Coleman (21). Det var første gang på fire år at noen har krysset målstreken før jamaicaneren.

Likevel tror de fleste eksperter at Bolt kommer til å ta sin tolvte VM-gull når finalen går klokken 22.45 norsk tid.

Sprinttrener Olav Magne Tveitå var Jaysuma Saidy Ndures personlige trener over mange år. Han sier at han ikke tror Bolt er like selvsikker som tidligere.

– Jeg tror ikke han er full av selvtillit. Han skulle gjerne vunnet semifinalen, men da måtte han ha presset seg hardt. Han hadde ikke fryktelig mye mer å gå på så det ut som, sier han til VG.

Den tidligere britiske sprinteren og nå BBC-ekspert Darren Campbell tror på en åpen finale.

– Jeg har ingen anelse hvem som vinner finalen. Faktisk så har jeg snakket opp Coleman, men jeg tror Bolt vinner, sier han ifølge kanalens livedekning.

Duellen vil trolig stå mellom Bolt og den unge amerikaneren Coleman. Tveitå tror likevel at Bolt trekker det lengste strået – hvis akselerasjonen sitter som den skal.

– Den var ikke bra den starten i semifinalen. Og det var ikke bare starten, men hele akselerasjonen. Vil nok få se en Bolt som ligger et stykke bak de første 30–40 meterne.

Han nevner også det mentale spillet som en faktor som taler for Bolt og mot Coleman.

– Han er relativt startrask. Men han har aldri vært i en sånn finale før. Da er det fort gjort å det kramper seg litt. Han er nok i nærheten av nivået til Bolt nå, men så spiller det inn dette med erfaringen til Bolt, sier Tveitå.

Han mener det ville vært en sensasjon om Coleman skulle stikke av med gullmedaljen foran nesen på det han omtaler som tidenes beste sprinter.

– Det hadde vært utrolig moro at det hadde kommet opp en ny en. Det er det alltid syns jeg. Men det ville vært litt av en sensasjon om han skulle klare det, avslutter Tveitå.

Finalen går kl. 22.45