Som 14-åring fikk europamesteren klar beskjed av gymlæreren

En gymtime i niendeklasse skulle vise seg å endre livet til den ferske europamesteren Sven Martin Skagestad (22).

Søndag entret han friidrettsarenaen i polske Bygdoszcz som storfavoritt i diskos.

Han svarte med å kaste 61 meter, og sikret ett av Norges to gull i U23-EM.

– Å ta gull er noe man snakker om at er man god nok for, noe man snakker om at man burde klare. Det å faktisk gjøre det er en helt egen følelse.

Det sier gullvinneren, åtte år etter at det hele startet ved en tilfeldighet.

– Jeg husker dette veldig godt

– Jeg var 14 år og hadde gymtime i niendeklasse. Vi hadde friidrett og hadde en gammel, lokal spydkaster som lærer. Han sa: Du må komme deg på friidrettstrening så fort som mulig, sier Skagestad til VG.

– Jeg husker dette veldig godt. Han tok kasteteknikken utrolig kjapt. Han var ett eller to hoder høyere enn resten av klassen og hadde enorme fysiske forutsetninger, minnes Tor Inge Førland, gymlæreren Skagestad snakker om.

14 år gamle Skagestad gjorde som Førland sa. Han møtte opp på trening og trente spyd med en treningsgruppe i tre uker før han stilte opp på sitt første stevne.

– Også vant jeg spydkonkurransen. Det var et ganske stort stevne i Bergen. Da ble jeg kontaktet av en kastetrener i Bergen.

Vil slette 32 år gammel rekord

De trente spyd, diskos og kule. Skagestad mestret alt, men særlig diskos.

Nå sikter han mot Knut Hjeltnes' norske rekord. 69,62 meter har stått som norgeshistoriens lengste kast siden 1985.

– Absolutt. Det er et stort mål for fremtiden. Det er en rekord jeg har lyst på, sier 22-åringen, før han legger til:

– Men dette er en «gammel manns idrett». Man begynner jo ikke å kaste virkelig langt før man er 25 år og oppover. Så det er bare å trene og holde ut.

Gymlærer Førland sier han synes det er stas at han nevnes av sin tidligere elev og er veldig stolt over hans prestasjoner.

– Det er klart det. Det er fint når man får den responsen hos elever. Det er jo målet med gym, det å presentere aktiviteter som kan treffe elevene. Med han så traff vi jo veldig godt da, sier Førland.

Skagestads personlige rekord er på 65,20 meter. 20 centimeter lenger enn det som er VM-kravet for deltakelse i London.

– Foreløpig har jeg ikke klart kravet, men jeg ligger bra an til å få en invitasjon dit, sier Skagestad.

