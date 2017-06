Slutt mellom friidrettsprofilene Karoline Bjerkeli Grøvdal og Vladimir Vukicevic

Karoline Bjerkeli Grøvdal (26) og Vladimir Vukicevic (26) var kjærester i fire år. Nå er forholdet mellom friidrettsprofilene slutt.

For to år siden intervjuet VG Vladimir Vukicevic og Karoline Bjerkeli Grøvdal ved Sognsvann i Oslo, under tittelen «De satser på å bli friidrettens superpar». De satset på – og håpet – at begge skulle klare å kvalifisere seg til VM i Beijing tre måneder senere.

Da hadde de vært kjærester i nær to år.

– Gjensidig respekt



Karoline Bjerkeli Grøvdal løp 5000 meter i Kinas OL-stadion Fugleredet i VM høsten 2015. Vladimir Vukicevic klarte ikke å kvalifisere seg til mesterskapet i Kina på 110 meter hekk.

Nå er de i samme situasjon. Begge har friidretts-VM i London i begynnelsen av august som mål.

De er imidlertid ikke lenger et par. Forholdet tok nylig slutt.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til VG.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt, og at vi skiller vei med gjensidig respekt for hverandre, sier Vladimir Vukicevic – på vei til Finland for å løpe 110 meter hekk i Turkus IAAF World Challenge-stevne tirsdag.

– Skrekkblandet fryd



Karoline Bjerkeli Grøvdal var Norges beste friidrettsutøver i Rio-OL med 7. plass på 5000 meter (14.57,53) og 9. plass på 10.000 meter (31.23,45). Hun satte personlig rekord på begge distansene.

Karoline Bjerkeli Grøvdal forteller at bruddet er relativt fersk. Det er «noen uker siden» det var over.

Hun skal løpe 3000 meter hinder i Diamond League-stevnet på Bislett torsdag. Sist torsdag ble hun nummer ni på 5000 meter med 15.05,36 i Romas Diamond League-stevne, som Kenyas Hellen Obiri vant med årets beste tid: 14.18,37.

– Det er litt sånn både óg, det er med skrekkblandet fryd at jeg vil løpe 3000 meter hinder. Det er ti år siden jeg satte den norske rekorden min på 3000 meter hinder. Den medfører en ekstra belastning med hensyn til skader, og mest sannsynlig satser jeg på 5000 meter i VM, sier hun.

Vukicevic: VM er målet



– Kynisk vurdert er de beste på 3000 meter hinder bra. Men «over all»

er de dårligere enn på 5000 og 10.000 meter. Det er mulig å utfordre afrikanerne i større grad på 3000 meter hinder enn flatt (5000/10.000), tilføyer hun.

Vladimir Vukicevic satte personlig rekord med 13,54 sekunder i friidretts-EM i Amsterdam i fjor sommer. Det holdt ikke til å få utdelt OL-billett. Kvalifiseringskravet til Rio-lekene var 13,47.

– Min horisont er 2018. Til da skal jeg klare å holde motivasjonen oppe. Målet mitt denne sesongen er selvsagt VM (i august). Jeg håper å være i toppform i juli, sa Vladimir Vukicevic til VG for drøyt to måneder siden.

Han måtte droppe sesongen innendørs i vinter på grunn av «start på» en betennelse under foten.