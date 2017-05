Slett forslag om rekordsletting

Kommentar Dersom blant andre Patrik Sjöberg, Mike Powell og Paula Radcliffe fratas rekorder basert på en dato, gir det mye større grunn til å diskutere utøveres rettssikkerhet enn det er i Johaug-saken.

Fortiden henger som en mørk skygge over internasjonal friidrett.

Og ingen ved sine fulle fem tror på at en serie «uslåelige» rekorder ble oppnådd utelukkende basert på god spensttrening og inntak av store doser havregryn.

Men i hvilken grad kan man slutte seg derfra til å mistenkeliggjøre alle som oppnådde noe før et gitt tidspunkt?

Dersom man har slått seg frem som ren utøver i en tid med mye grums, er jo det faktisk en ekstra sterk prestasjon, som gjør at «straffen» vil føles ekstra urettferdig dersom en rekord oppnådd på ærlig vis plutselig ikke skal gjelde lenger.

Ingen kan klandre internasjonale friidrettsledere for ønsket om å foreta seg noe, snarere tvert i mot. Og det forringer inntrykket av hele friidretten at absurde prestasjoner blinker i tv-ruten hver gang dagens utøvere mislykkes med å nærme seg disse.

Men likefullt er forslaget som frontes av Svein Arne Hansen, leder av det europeiske friidrettsforbundet, både for urettferdig og for enkelt til at det bør få passere.

Det går ut på at man stryker tildigere rekorder for å styrke troverdigheten til friidretten, slik at det dermed tas et oppgjør med urent spill i fortiden.

Skjæringstidspunktet for rekordsletting kan bli 2005, som er valgt ut fordi det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) bare har lagret blod- og urinprøver siden da. I begrunnelsen for forslaget trekkes det også frem at kun atleter med et visst antall avgitte dopingprøver i løpet av det siste året vil kunne sette rekorder.

Initiativet er europeisk, men er ment koordinert med IAAF, som må avgjøre det dersom verdensrekorder skal nullstilles.

Basert på den voldsomme kontroversen forslaget har skapt, er det grunn til å tenke seg om både én og to ganger før det eventuelt bankes gjennom.

For selv om resultatet ikke slettes fra historiebøkene, er konsekvensene store for ettermælet til utøverne. For nulling innebærer de facto å sette alle i bås med juksemakere, uten at det finnes bevis for at enkeltpersoner har gjort noe galt. Mange av disse tidligere stjernene lever av navnet sitt etter karrieren på ulikt vis, og vil slik sett kunne rammes også økonomisk av å fratas rekorden sin.

Derfor er det lett å forstå de kraftige reaksjonene fra utøvere som føler seg mistenkeliggjort:

• Britiske Paula Radcliffe har brukt sosiale medier til å gå til frontalangrep på forslaget, som hun mener rammer hennes renommé, etter at maratonrekorden på 2:15.25 fra 2003 kan være i fare.

• – Feigt, lyder dommen fra den tidligere svenske høydehopperen Patrik Sjöberg, som risikerer å miste den europeiske rekorden på (2,42), som han satte så langt tilbake som i 1987.

• Mike Powell sier til BBC at han allerede har søkt juridisk hjelp for å slåss mot en eventuell trussel mot lengde-verdensrekorden på 8,95 meter.

• Den tidligere mellomdistansestjernen Steve Cram retter skytset mot idrettsledelsen, og mener tidligere utøvere kan bli ofre for at ledere ikke hadde sørget for gode nok kontrollsystemer.

I seg selv er det nødvendig og prisverdig å reise debatten om å bli kvitt fortidens spøkelser, og det er ikke lett å komme opp med forslag som vil fungere. Men skal det gjøres noe, må det velges tiltak som ikke så til de grader rammer individer uten bevis mot dem.

I Therese Johaug-saken har mange som mener at det må holde å stole på legen, ropt høyt om utøveres påståtte rettsløshet. Etter en saksgang basert på knesatte prinsipper i idrettens internasjonale regler, basert på at hun fikk i seg et forbudt stoff.

Her er det snakk om å ta rekordene fra utøvere som ikke har testet positivt.

Da er det virkelig grunn til å ta debatten om utøveres rettssikkerhet.