Skagestad tok diskos-gull i U23-EM

Med et fantastisk femtekast, sikret Sven Martin Skagestad (22) seg Norges første EM-gull i U23-EM i 2017.

Bergenseren kastet 61 meter på sitt femte av seks forsøk i diskos-konkurransen, og smadret konkurrentene.

Han var til slutt 83 centimeter foran rumenske Alin Alexandru Firfirica og 92 centimeter foran tyske Clemens Prüfer, som tok sølv og bronse.

Det er Norges syvende gullmedalje i U23-EM gjennom tidene, og Norges fjerde medalje i årets U23-EM.

Tidligere har Jonathan Quarcoo tatt bronse (100 meter), Karsten Warholm tatt sølv (400 meter) og Beatrice Nedberge Llano tatt bronse (slegge).

Se også: Warholm overlykkelig etter sølv på 400

«Hentet» frem gullkastet



Skagestad lå lenge an til å bli nummer tre, etter å ha kastet 59,28 meter i sitt andre forsøk.

– Planen hans var å gjennomføre litt kontrollerte kast fra start. Men så måtte han jo etter hvert «ned for å hente» krefter, for å ta hjem den gullmedaljen, sier toppidrettssjef for friidrett, Håvard Tjørhom til VG.

Det skulle vise seg at han hadde godt over halvannen meter inne.

– Det var fantastisk bra levert av ham. Jeg er rett og slett imponert over måten han jobbet seg gjennom konkurransen på.

Skagestad tok bronse i junior-VM allerede i 2014, men dette er hans første gullmedalje i internasjonal sammenheng.

22-åringen er imidlertid dobbel norgesmester i både kulestøt og diskos.

Se også: Warholm fikk «Kråka» som varemerke

Nye gullsjanser

Norske gull i u23-EM: 2013: Henrik Ingebrigtsen (5000 m) 2013: Isabelle Pedersen (100 m hekk) 2011: Sindre Buraas (5000 m) 2011: Sondre Nordstad Moen (10 000 m) 2009: Christina Vukicevic (100 m hekk) 1999: John Ertzgaard (100 m)

Gullmedaljen sikret han dagen etter at Karsten Warholm løp inn til sølvmedalje på 400 meter lørdag.

Warholm stiller til start som storfavoritt på 400 meter hekk klokken 16.28 søndag, og kan da sikre ny, norsk gulljubel i polske Bydgoszcz.

– Vi har i hvert fall veldig gode sjanser der. Vi er samlet hele troppen her nå og er veldig spente, sier Tjørhom.

Se Warholms sølvløp her: