Får over 500.000 kroner i OL-bonus etter OL-nekt

Stavdronning Jelena Isinbajeva samt Russlands VM-gullvinnerne Sergej Sjubenkov og Marija Kutjina får alle over en halv million i OL-gullbonus - selv om de ikke deltok i OL.

Det skriver russiske Sport Express i forbindelse med en erklæring fra presidenten i det russiske friidrettsforbundet, Dmitrij Sjljakhtin: 42 av Russlands friidrettsutøvere vil få en kompensasjon for å ha blitt nektet deltakelse i Rio-OL.

Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF besluttet etter avsløringer om systematisk dopingjuks å utelukke alle Russlands friidrettsutøvere fra sommerlekene i Brasil i høst.

ALENE I RIO: Lengdehopper Darja Klisjina var eneste russiske friidrettsutøver i OL. Foto: Matt Slocum , AP

Totalt fikk 67 utøvere startnekt.

Lengdehopper Darja Klisjina var eneste russiske friidrettsutøver som fikk klarsignal, fordi hun kunne bevise at hun hadde forberedt seg uavhengig av «det russiske systemet.»

Russlands hele OL-tropp på 389 forskjellige grenutøvere ble redusert til 271 etter at den internasjonale olympiske komite IOC delvis fulgte IAAFs eksempel.

Russland vant 19 gull, 18 sølv og 19 bronsemedaljer med «halv tropp» i Rio, etter sterke protester og anklager om forskjellsbehandling fra verdensrekordholder og tidligere OL-gullvinner Jelena Isinbajeva (34).

3,6 millioner



Nå får imidlertid stavdronningen gullbonusen hun mener hun ble frarøvet da IAAF satt foten ned.

Dmitrij Sjljakhtin, som ble president for Russlands friidrettsforbund i januar, går ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass og Inside The Games god for at den dobbelte OL-gullvinneren får fire millioner rubler - 520.000 kroner etter dagens valutakurs - for gullmedaljen hun «helt sikkert» hadde tatt i Rio.

Det samme gjelder for Sergej Sjubkov på korthekken og Mariya Kutsjina i høyde. Begge regjerende verdensmestere fra Beijing i fjor høst.

De 39 andre friidrettsutøverne vil bli kompensert økonomisk i henhold til hvilke resultater de «kunne» ha oppnådd i OL i august. De får 28 millioner rubler - drøyt 3,6 millioner kroner - til fordeling.

Kunngjøringen fra friidrettspresident Dmitrij Sjljakhtin kommer tre måneder etter at Russlands statsminister Dmitrij Medvedev uttalte at utøvere som ble utestengt fra OL ville få bonuser fra Russlands «støttefond for olympiere».

Erstatningen til friidrettsutøverne har fått andre russiske idrettsledere og utøvere til å reagere.

Rettferdig?



– Dette kan umulig bli rettferdig, skriver friidrettsekspert Vladimir Ivanov i Sport Ekspress.

Han viser til andre utøvere som har bedre personlige rekorder enn vinnerresultatene i Rio og får støtte blant annet fra ropresident Beniamin Butu.

– Vi snakker med sportsministeriet om dette for tiden. Det må være en viss rettferdighet, sier han.

Presidenten i det russiske svømmeforbundet, tidligere toppsvømmer Vladimir Salnikov, sier til Sport Ekspress:

IKKE POP I RIO: Julia Jefimova testet positivt for meldonium, men fikk likevel lov til å delta i OL av det internasjonale svømmeforbundet og IOC. Her viser hun frem sølvmedaljen sin etter 200 meter bryst. Foto: David Gray , Reuters

– Utøverne har utvilsomt lidd skade, og nå har friidrettsutøverne fått erstatning for det. Men det er andre russiske idrettsfolk som har opplevd det samme.

– Jeg ser fram til at andre også får kompensasjon, sier Salnikov – og svarer bekreftende når avisen spør om det også bør gjelde vektløfting, syklister, roere og andre.

– Erstatning for press



– Fondet for støtte til olympiere må selvfølgelig selv bestemme dette. Men jeg håper det er klare kriterier.

Salnikov mener at det bør gjelde også dem som deltok i Rio, men som gjorde det dårlig på grunn av det psykiske presset og usikkerheten om de skulle få delta i OL.

Både superstjernen Julia Jefimova og Vladimir Morozov blir nevnt konkret.

– Utøvere måtte vente til siste minutt for å få en avklaring. Denne usikkerheten gikk ut over prestasjonene.