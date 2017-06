Pappa er klar: Jakob Ingebrigtsen kan glemme 2017-VM

Trener og pappa Gjert Ingebrigtsen nekter å forandre på planene for løperkometen Jakob Ingebrigtsen (16).

Oppvisningen i vinnerløpet på den engelske milen under Bislett Games torsdag, forandrer ingenting.

– Nei, det gjør det ikke. Vi forandrer aldri planene. De ble lagt i august i fjor, og de er laminert. Der forandres ingenting, fastslår Gjert Ingebrigtsen.

«Drømmemila» er som kjent ikke VM-øvelse. På 1500 meter har 16-åringen vel fem sekunder ned til VM-kravet på 3.36. Og storebror Henrik - som selv er skadet - lanserte på NRK i går tanken om at familiens mål for året om to blad Ingebrigtsen på plass i senior-VM, kunne opprettholdes.

Han mente da brødrene Filip og Jakob. Men om sistnevnte skulle klare kravet, er det uansett uaktuelt å delta i verdensmesterskapet i London i august.

– Det er fordi han ikke er god nok og ikke voksen nok. Vi er nødt til å ta steg for steg og han må møte utfordringene på sitt nivå. Så kommer han tidsnok til VM - hvis det er der han hører hjemme, sier pappa Ingebrigtsen.

Å dra til senior-VM for å få mesterskapserfaring, frister heller ikke.

U20-EM er målet



– Det får han nok av gjennom de mesterskapene han deltar i, sier han og understreker at oppgaven til han som forelder, trener og leder er å forholde seg til de planene man har lagt.

16-åringen sa til NRK etter milløpet at han har lyst til å delta i VM.

– Men jeg får se hva som skjer i den perioden nå, og så får jeg snakke med pappa dersom det blir aktuelt.

Det mesterskapet som er sesongens mål finner sted i Grosseto i Italia med start 20. juli: EM U20, junior. Der kan 16-åringen komme til å stille til start på både 1500 meter, 5000 meter og 3000 meter hinder.

– At han løper alle tre distansene er ikke skrevet i stein. Vi ønsker at han skal kvalifisere seg til flere distanser for å ha muligheten til å løpe flere. I mesterskap kan det skje uforutsette ting hvor ting ikke går som planlagt. Da er det greit å ha en ny mulighet hvis det går galt. Det har vært en redning for Henrik ved et par anledninger, og klok av skade velger vi dette utgangspunktet, sier Gjert Ingebrigtsen.

Å sette ny rekord for 16-åringer på en engelsk mil har ikke vært noe mål.

Løper favorittdistansen i Sverige



– Jakob har ikke hatt noen målsetninger på mila, bare på 1500 meter. Men her har han ikke fått noen mulighet til å nå målet.

– Hva er mulig?

– Jeg tror det går an å komme under 3.40 (Jakob løp på 3.41,41 i Eugene i forrige måned), men jeg tror han selv tror det skal være mulig å løpe et par sekunder under dét. Legger vi løpet i går til grunn tilsvarer det kanskje et stykke under 3.40, vurderer pappa Ingebrigtsen.

«Team Ingebrigtsen» drar til Sverige søndag hvor 16-åringen skal løpe 1500 meter i forbindelse med Diamond League-stevnet i Stockholm.