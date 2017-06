Strekkskade stopper Karoline Bjerkeli Grøvdal før VM

35 dager før friidretts-VM dropper Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) Diamond League-stevnene i Paris lørdag og London neste søndag på grunn av en strekkskade hun pådro seg for en måned siden.

Ifølge friidrettsforbundets toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, lå også Boysen Memorial-stevnet på Bislett 6. juli – med 3000 meter – inne som en mulig konkurranse for Norges håp på langdistanse, før skaden tvang henne til å endre VM-planen.

På spørsmål om Monacos Diamond League-stevne 21. juli blir hennes eneste konkurranse før VM, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal via SMS at hun ikke vet ennå.

VERDENSTOPPEN: Karoline Bjerkeli Grøvdal ble nummer syv på 5000-meteren i Rio-OL den 19. august i fjor. Foto: Phil Noble , Reuters

– Ikke gunstig

VG lyktes ikke i å få i stand et intervju med Karoline Bjerkeli Grøvdal torsdag.

Fredag skriver hun på SMS at hun «dessverre ikke kan prate nå», og at toppidrettssjef vil svare på eventuelle spørsmål.

Torsdag – da Bjerkeli Grøvdal var opptatt med med «trening og massasje» – sa Håvard Tjørhom at hun er «ved godt mot», selv om det ikke er gunstig.

– Hun er komfortabel med å ta det rolig, sier friidrettens toppidrettssjef.

Håvard Tjørhom understreker at «strekken blir bra», men vedgår at det er spesielt «å ta et break» midt i sesongen. Tjørhom mener at det samtidig kan være en fordel ikke bare å konkurrere fremover.

3000 i Monaco

Etter alt å dømme satser Norges beste friidrettsutøver i Rio-OL på 5000 meter i London-VM 4. til 13. august. Finalen på den distansen starter på mesterskapets siste dag. Finalen på 10.000 meter går på kvelden 5. august.

I Rio for 10 måneder siden løp hun begge distansene, med stor suksess: 9. plass på 10.000-meteren og 7. plass på 5000-meteren, og to ganger personlig rekord.

I Monaco om tre uker skal hun etter planen løpe 3000 meter.

Karoline Bjerkeli Grøvdal pådro seg en strekkskade under trening over hindre to uker før hun etter planen skulle løpe 3000 meter hinder i Bisletts Diamond League-stevne 15. juni.

Da hun skulle spurte mot mål på 5000 meter i Romas Diamond League-stevne 8. juni, en uke før Bislett, knytte det seg i muskelen på lårets bakside igjen.

En dag før start, bestemte hun seg for å droppe 3000 meter hinder på hjemmebane i Oslo. Etter OL i fjor høst svarte hun «ja» på spørsmål fra VG om hun hadde gjort seg tanker om å løpe 3000 meter hinder i London-VM.

– Hindersatsingen er lagt sånn noenlunde på is. Det blir trolig ikke noe av det, sier Håvard Tjørhom nå.

Veldig skuffet

Halvannen uke etter Bislett-avbudet – etter en test – dro hun likevel til Vasa i Finland for å løpe 1500 meter for Norge i lag-EM. Det ble en nedtur. Hun felte et par tårer, men fastholdt – da – at hun skulle løpe i Paris 1. juli (i morgen).

– Jeg tror hun var veldig skuffet. Hun hadde ikke gjort et dårlig løp på lang tid, og dette var en lagkonkurranse der hun løp for laget og Norge. Det ble litt mye, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef med tanke på skuffelsen som Karoline Bjerkeli Grøvdal ga klart uttrykk for etter 7. plassen i lag-EM.

Med 4.18,24 var hun snaut fire sekunder bak Romanias Claudia Bobocea i det «saktegående» løpet.

– Konkurransebelastningen kom nok litt for tidlig på, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund.