OL-sølvvinner og Bolt-venn drept i motorsykkelulykke

Germaine Mason (34) tok sølv i høydehopp i Beijing i 2008. I dag døde han i en motorsykkelulykke. Vennen Usain Bolt (30) skal ha vært raskt på åstedet.

Ulykken skjedde i nærheten av hovedstaden Kingston på Jamaica der Mason ble født og oppvokst. Han hadde vært på en fest i nærheten, og forlot stedet på sin Honda motorsykkel torsdag morgen, lokal tid.

Politiet opplyser til avisen Jamaica Gleaner at høy fart og alkohol trolig er årsaken til at han krasjet og døde etter å ha pådratt seg alvorlige hodeskader. Ifølge rapportene skal han heller ikke ha brukt hjelm da ulykken inntraff.

Hans nære venn, verdens beste sprinter Usain Bolt, skal ha vært tidlig på åstedet sammen med sprintkollegaen Michael Frater. Flere medier melder at Bolt skal ha vært på den samme festen som Mason, og det rapporteres også at de skal ha kjørt sammen. Detaljene er foreløpig ikke kjent, og Bolt har ikke uttalt seg.

– Bolt var del av gruppen, og han var veldig, veldig trist etter ulykken. Jeg har inntrykk at de (Bolt og Mason) var veldig gode venner, sier politimannen Calvin Allen til BBC.

KJENTE AVDØDE GODT: Usain Bolt, her avbildet i et untervju med VG i fjor, skal ha vært en nær venn av avdøde Germaine Mason siden tidlig på 2000-tallet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Svenske Stefan Holm konkurrerte mot Mason i mange år, og kjente 34-åringen godt.

– Fy f ..., 34 år er virkelig ingen alder. Han snakket jo engelsk, så det var en av dem man kunne snakke med. Han var en herlig og avslappet fyr, sier Holm til Expressen.

– Jeg ga meg i 2000, så jeg konkurrerte ikke mot. Jeg husker jo veldig godt at han overraskende tok medalje i Beijing. Han tangerte sin personlige rekord i finalen, og så fikk han en skade som sørget for at han ikke fikk noe særlig mer ut av karrieren, sier tidligere høydehopper Steinar Hoen til VG.

Bislett-aktuell



Hoen har i mange år jobbet som stevnedirektør for Bislett Games, og hadde Mason på blokken med tanke på å få ham til Oslo.

– Han var aktuell for Bislett flere ganger, men tilfeldigheter gjorde at det ikke ble noe av, forteller Hoen og legger til:

– Det er jo helt tragisk det her. Jeg husker at han trente mye sammen med Asafa Powell og den gjengen der, sier Hoen.

Jamaicas statsminister Andrew Holness var tidlig ute og uttrykte sin medfølelse med Masons familie etter ulykken.

Skiftet statsborgerskap



Masons far var født i London, og i 2006 ble høydehopperen derfor britisk statsborger. Dermed sikret han Storbritannia OL-medaljen med sitt hopp på 2,34 meter – to centimeter lavere enn den russiske gullvinner Andrej Silnov.

Han fikk store skadeproblemer i årene etter OL-sølvet, og konkurrerte ikke etter 2012.