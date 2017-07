OL-gullvinner Caster Semenya kan bli utestengt igjen

OL-gullvinner Caster Semenya (26) kan bli kastet ut av friidretten igjen fordi hun har for høye verdier av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Sør-Afrikas mellomdistansedronning var så å si ukjent da hun bare 18 år gammel knuste konkurrentene og vant VM-gull på 800 meter i Berlin for åtte år siden med tiden 1.55,45.

SUVEREN: Caster Semenya vant 800 meter på Bislett 15. juni. Her spurter hun foran Burundis Francine Niyonsaba, som tok 2. plass bak Semenya i Rio-OL. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF valgte imidlertid å suspendere henne i 11 måneder mens «saken» ble utredet. Caster Semenya skal ha blitt underlagt kjønnstester og «behandlinger».

Semenyas kropp produserte for mye testosteron, mente IAAF.

Mye saktere

Innen medisinen er diagnosen hyperandrogenisme.

I 2011 innførte IAAF en øvre grense for det mannlige kjønnshormonet hos kvinner som ville konkurrere mot kvinner. Caster Semenya kom tilbake, men hun løp – i likhet med andre kvinnelige utøvere i samme situasjon – mye saktere enn hun hadde gjort.

Men så nedla idrettens voldgiftsrett (CAS) forbud mot regulering av det mannlige kjønnshormonet hos kvinnelige utøvere i 2014.

Fra 2015 var Caster Semenya igjen suveren.

I Rio-OL vant hun finalen på 800 meter foran Francine Niyonsaba fra Burundi og Margaret Wambui fra Kenya, som begge – i likhet med Semenya – ble gjenstand for spekulasjoner.

Konkurrentene mente de tre på seierspallen måtte ha for høye verdier av testosteron.

Forskning: Klar fordel

Nå foreligger en forskningsrapport som kan gi dem rett.

Den er bestilt av IAAF, som håper at resultatene kan overbevise idrettens voldgiftsrett om at den tok feil for tre år siden. Ifølge The Guardian er 1332 kvinnelige utøvere i 21 grener fra friidretts-VM i 2011 og 2013 undersøkt med hensyn til testosteron og prestasjon: Utøvere med høye verdier har klare fordeler sammenlignet med utøvere som har lave verdier.

Konkurransefordelen er angitt til å være fra 1,8 til 4,5 prosent.

Undersøkelsen er blitt foretatt av Stéphane Bermon ved sportsmedisinsk institutt i Monaco og IAAFs sjef for helse og forskning, Pierre-Yves Garnier.

Det internasjonale friidrettsforbundet vil overlevere resultatene til CAS senere denne måneden. Disse vil uansett ikke påvirke friidretts-VM i London 4. til 13. august.

Men hvis IAAF-president Sebastian Coe får gjennomslag for å innføre «testosteron-reglene» igjen, vil etter alt å dømme Caster Semenya bli tvunget til å gjennomgå en ny behandling – hvis hun vil fortsette å løpe.

Ifølge svenske Expressen skulle hun ha løpt 800 meter i Lausannes Diamond League-stevne torsdag. Semenya har imidlertid meldt avbud, og ifølge arrangøren reist hjem til Sør-Afrika. For tre uker siden vant hun øvelsen under Bislett Diamond League-stevne.