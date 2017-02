Millionsvikt i Friidrettsforbundet: Vil ta over som president

Ketil Tømmernes (45) gikk av som suksessrik sportssjef for norsk friidrett for åtte år siden. Nå har han sagt ja til å ta over som president neste måned.

– Jeg vil ikke si «dramatisk», men ut fra tallene jeg har sett er inntektssvikten på over 20 prosent fra 2014 til 2016. Det må gjøres en jobb for å snu det. Jeg mener norsk friidrett har et uutnyttet potensial når det gjelder å drive et profesjonelt og omfattende markedsarbeid, sier Ketil Tømmernes til VG.

Ting i Bergen i mars Valgkomiteen i Norges Friidrettsforbund har enstemmig innstilt følgende personer til Norges Friidrettsforbund sitt styre for perioden 2017–2019. (Friidrettsforbundets ting avvikles 25. og 26. mars i Bergen) President: Ketil Tømmernes, Søfteland IL Visepresident: Anne Farseth, IL i BUL Styremedlem: Kalle Glomsaker, Mandal og Halse IL



Styremedlem: Ragnfrid Llano, Laksevåg IL Styremedlem: Kari Ann Nygård, Narvik IL Styremedlem: Henrik Carstens, Trondheim Friidrett Styremedlem: Elisabeth Morthen, Hvam IL Styremedlem: Lill Berit Løyte Sjøsåsen, Eidanger IL Styremedlem: Svein Arne Hansen, Kamp-Vestheim

I henhold til NFIFs lov er medlemmer av internasjonale forbundsstyre også valgt medlem i eget særforbund og kommer i tillegg tillitsvalgte valgt av tinget. Svein Arne Hansen er president i det europeiske friidrettsforbundet EA.

Han gikk inn som sportssjef for Norges Friidrettsforbund i 2002. Etter Beijing-OL 2008 – der Andreas Thorkildsen vant sitt andre OL-gull i spyd – overlot han jobben til Ronny Nilsen, som etter Rio-OL ble erstattet av Håvard Tjørhom.

Må finne løsninger



Tore Hordnes gikk fra å ha vært visepresident i mange år, til å inneha forbundets øverste verv da president Svein Arne Hansen ble valgt til president for Det europeiske friidrettsforbundet for snart to år siden.

Friidrettsforbundet har etter utenomsportslige og sportslige nedturer stått uten generalsponsor. Den er ennå ikke på plass. Fra 2014 til 2016 har forbundets driftsinntekter ifølge Ketil Tømmernes sunket fra 47 til 35 millioner kroner.

– Etter å ha vært rundt i miljøene, er tilbakemeldingene at aktivitet og kvalitet på aktivitet er vanskelig å opprettholde. Jeg konstaterer at det har vært en inntektssvikt, og så må vi se hva årsakene til det kan være – hvis jeg blir valgt. Vi, administrasjon og styre, må sammen finne løsninger, svarer Ketil Tømmernes på spørsmål om friidrettsforbundets inntektssvikt.

Tore Hordnes bekrefter overfor VG at det har vært et fall i driftsinntektene, men mener Friidrettsforbundet omsatte for 35,9 millioner i 2016 (regnskap ikke endelig godkjent) og at 3,7 millioner må trekkes fra inntektene i 2014 for at tallene skal bli sammenlignbare.

– Det ene er prosjektmidler som vi fikk til ung lederutvikling fra Gjensidige-stiftelsen. Den avtalen gikk ut i 2014. Det er ikke driftsmidler og utgjorde 2,8 millioner, utdyper Hordnes overfor VG.

– Så er det spillemidler til utstyr som vi formidler fra Norges Idrettsforbund (NIF) til klubbene våre, hvor vi fikk utdelt 900.000 mindre i 2016 enn i 2014.

Dermed tilsier beregningene til Hordnes at de sammenlignbare driftsinntektene for 2014 endte på 43,3 millioner, ikke 47. Der Tømmernes mener driftsinntektene har sunket med 12 millioner, mener Hordnes de har sunket med 7,4 millioner.

– Hvorfor ble det tildelt færre midler fra NIF i 2016 enn i 2014?

– Klubbene hadde søkt om mindre.

Nye anlegg



På spørsmål om hva Ketil Tømmernes mener har endret seg i norsk friidrett fra han gikk av høsten 2008 og frem til nå, svarer han – positivt sett – at «vi» har fått mange flotte idrettshaller.

– Det er fantastisk. Men det har nok vært en strukturendring i arbeidet i forhold til organisasjonen totalt, sier han.

Ketil Tømmernes er sjef for et entreprenørfirma i Bergen. Tidligere var han leder i et entreprenørfirma i Sandefjord. Han forteller at han de to til tre siste årene har vært litt perifer når det gjelder kontakt med norsk friidrett. Men han har «hele tiden» hatt kontakt med miljøet på arrangørsiden, og han har «hjulpet» noen utøvere.

Tidlig i 2016 fikk han henvendelser «fra flere» i norsk friidrett, med spørsmål om han kunne påta seg vervet som president.

Samfunnsansvar



– Valgkomiteen kontaktet meg tidlig i høst. Jeg er innstilt fra valgkomiteen, men det kan jo forventes at andre kandidater vil dukke opp. Jeg har fått signaler fra organisasjonen om at det er behov for endring, og jeg registrerer at flere klubber tar grep på interessante måter, sier Ketil Tømmernes.

– Friidretten tar et betydelig samfunnsansvar for barn og ungdom. Den får satt store deler av Norge i sving. Det er mulig å få mer ut av det, dersom vi står samlet, tilføyer han.