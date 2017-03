Hekke-Vukicevic skuffet etter landslagsvraking

Vladimir Vukicevic (25) satte norsk rekord på 110 meter hekk i EM, men ble vraket fra landslaget. Friidrettsforbundets nye toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, skjønner at han er skuffet.

– Jeg fikk definitivt en opptur i EM og ble ganske skuffet da jeg så navnene og hvem som var med. Det var skuffende og merkelig, sier Vladimir Vukicevic til VG.

I EM i Amsterdam i fjor sommer senket han sin egen norgesrekord med ett hundredels sekund til 13,54 i semifinalen på korthekken.

Okparaebo vraket



Han måtte imidlertid se finalen fra tribunen.

OL-kravet var 13,47 og Vukicevic hadde et håp om å bli tatt ut til Rio etter en såkalt invitasjon fra det internasjonale friidrettsforbundet. Det sprakk fordi ikke tilstrekkelig mange kvalifiserte fra andre nasjoner trakk seg foran OL i Brasil.

Da friidrettsforbundets nye toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, rett før jul tok ut landslaget foran VM-sesongen 2017, var ikke Vladimir Vukicevic blant de 10 på listen over utøvere til «Team Tokyo» – det vil si friidrettslandslaget.

Det var heller ikke Norges raskeste kvinne, Ezinne Okparaebo.

– Det er ikke bra at han er skuffet. Men jeg skjønner at han er det. Jeg synes laguttaket var tøft. Det er jo sterkt å sette norsk og personlig rekord i et mesterskap, sier Håvard Tjørhom til VG.

– Nådde ikke opp



På spørsmål om han har spurt om en forklaring til at han ble vraket, svarer Vladimir Vukicevic ja – og at «en av grunnene» er at han ikke kvalifiserte seg for OL. Det gjorde han heller ikke til London-OL 2012, etter å ha satt personlig og norsk U23-rekord (13,65) i EM i Helsinki samme sommer – og norsk seniorrekord (13,55) noen uker før OL.

– Da kan de heller si «vi har ikke tro på deg», sier Vladimir Vukicevic.

Håvard Tjørhom sier at han la merke til det Vukicevic gjorde i EM, før han overtok jobben som sportslig ansvarlig for toppidretten i Norges Friidrettsforbund etter Ronny Nilsen.

– Men det nådde ikke opp. Det beste ville være om det viser seg at vi tok feil. Men det vil ikke si at vi ikke tror på ham, sier Håvard Tjørhom.

Toppidrettssjefen er ikke helt enig med Vukicevic som mener at 10 utøvere på landslaget er for mange, og at det med det antallet «like godt» kunne vært 14 til 15 utøvere på det prioriterte elitelaget med utøvere som – i henhold til premissene for uttaket – kan være finale eller medaljekandidater i Tokyo-OL 2020.

– De fem-seks beste hadde vært OK, mener Vladimir Vukicevic – som er kjæreste med Karoline Bjerkeli Grøvdal – når det gjelder kriteriene og antall utøvere som er gode nok til å oppfylle dem.

Skadet



Han er tatt ut til «Team Berlin». Det er en gruppe på 22 utøvere som ifølge Håvard Tjørhom kan være finale eller medaljekandidater i EM i Berlin 2018.

Foruten begrenset medisinsk oppfølging har disse utøverne ingen støtte. Vladimir Vukicevic finansierer sin fortsatte satsing ved hjelp av studielån, oppsparte midler og en utstyrskontrakt med Nike.

– Min horisont er 2018. Til da skal jeg klare å holde motivasjonen oppe. Målet mitt denne sesongen er selvsagt VM (i august). Jeg håper å være i toppform i juli, sier Vladimir Vukicevic til VG.

Han måtte droppe sesongen innendørs i vinter på grunn av «start på» en betennelse under foten.