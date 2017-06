Datteren skutt - løper for å hedre hennes minne

Datteren til Tyson Gay (34) ble skutt og drept like etter at han kom hjem fra Rio-OL i fjor. Nå vil historiens nest raskeste mann løpe enda en sesong for å hedre Trinitys minne.

Tyson Gay ble nummer to bak Usain Bolt da han satte verdensrekord på 100 meter med 9,58 sekunder i VM-finalen for åtte år siden. I et stevne rett etter 9,71 på Olympiastadion i Berlin spurtet Tyson Gay inn til 9,69 sekunder.

Det er tidenes tredje raskeste tid bak Bolts 9,58 og 9,63.

Senere måtte han imidlertid tåle den ene smellen etter den andre. Rio-OL ble også en skikkelig sportslig nedtur. USAs stafettlag - med Tyson Gay - ble disket etter å ha løpt inn til bronseplass.

– Umulig å forstå



I oktober mottok han imidlertid beskjeden som knuste ham fullstendig.

Tyson Gays 15 år gamle datter var - helt uskyldig - blitt offer for et oppgjør mellom fire menn i to biler utenfor en restaurant i Lexington. Trinity døde av et streifskudd da hun og noen venner forsøkte å ta dekning fra skuddvekslingen.

– Jeg klarte ikke å fatte hvordan dette kunne skje. Det var nesten umulig å forstå, sier Tyson Gay i et intervju med Sports Illustrated foran det amerikanske mesterskapet i friidrett i Sacramento 23. til 25. juni.

Det gjelder også som kvalifisering for friidretts-VM i august. Det tre beste på på 100 meter får billett til London.

Tyson Gay var en stund etter OL-nedturen usikker på om han ville fortsette karrieren. Han sier i intervjuet med Sports Illustrated at han var mentalt frustrert. Han vurderte det «frem og tilbake»: Legge opp, eller ikke legge opp?

Må stoppe



– Det var rett etter tragedien at jeg ringte agenten min og sa at jeg ville løpe en sesong til for henne, sier Tyson Gay.

To dager etter Trinitys død ble det holdt en minnestund for henne. Flere tusen mennesker møtte opp til den ved friidrettsbanen til Lafayette High School, der Trinity var en av elevene.

Tyson Gay uttalte seg for første gang etter at datteren var blitt drept.

– Jeg vil ikke neste uke lese i avisen om enda et meningsløst drap. Dette må stoppe, sa Tyson Gay.

Nå vet han ikke hvordan han fysisk kommer til å takle det han har vært gjennom de åtte månedene som er gått siden Trinity ble drept 16. oktober i fjor.

– Noen dager er du til stede under treningen, andre dager er du ikke det. Noen ganger gjennomfører du bare, andre dager har du en god dag. Jeg må fortsette å prøve å presse meg. Det er det som gjør det sterkere. Jeg må holde disse «gamle» bena i gang, sier Tyson Gay til Sports Illustrated.

PS! Tyson Gay vant VM-gull på 200 meter allerede for 10 år siden - foran Usain Bolt - Osaka. Da vant han også 100-meteren og 4x100 meter med USA.