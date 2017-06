STOCKHOLM/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (16) fikk prøve seg mot noen av de beste i verden på 1500 meter og svarte med ny personlig rekord. Men pappa Gjert Ingebrigtsen hadde trodd på et enda bedre løp.

– Han har for mye igjen på slutten, og jeg skjønner ikke hvorfor han sparer seg. Jeg hadde ikke trodd at han skulle gi 60–70 meter, sier Gjert Ingebrigtsen til VG etter å ha sett sønnen konkurrere mot blant andre den kenyanske stjernen Aspel Kiprop.

Kaggestad om Jakob Ingebrigtsen: – En gave til friidretten

Trenerpappaen blir overrasket når han får høre tiden 3.39,92 – en solid personlig rekord. 16-åringen senket tiden med godt over to sekunder. At det ble sisteplass på 1500 meter i Diamond League-stevnet var forventet, men Team Ingebrigtsen virket ikke særlig fornøyde.

–Jeg ser på ham at han ikke er fornøyd. Han virker helt uberørt. Den tredjerunden kunne han kjørt mye, mye tøffere. Det handler vel om å kjenne seg selv litt på dette nivået.

Lykke for skadet storebror: Henrik fridde til kjæresten!

– Tror du han ble preget av navnene han løp mot?

– Det tror jeg ikke betyr så mye. Han er ikke opptatt av hvem de er. Han vil gjøre det best mulig uavhengig av dem, sier Gjert Ingebrigtsen og gir sønnen klar beskjed om at de må komme seg i en bil for å dra til flyplassen.

Hvordan løpsopplegget til det norske supertalentet blir fremover er ikke fastsatt.

– Nå handler det om å komme seg ned på jorden og få litt normal trening igjen. Det blir europacupen som kommer først, så får vi se, sier Gjert Ingebrigtsen.

Les også: Warholm klinket til med ny seier i Stockholm

La seg bakerst i feltet



– Kanskje litt offensivt å kjøre Jakob inn her som 16-åring. Men å være så offensiv som 16-åring, det syns jeg er bare bra, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal like før startskuddet smalt.

16-åringen la seg bakerst i feltet og måtte slippe tidlig. Det var ventet. Timothy Cheruiyot fra Kenya vant med tiden 3,30.77 – noe som er sesongbeste for ham. Alsadik Mikhou fra Brunei ble nummer to; 3,31.49 minutter.

– Det er tøft gjort av Jakob dette. Det viktigste her er at Jakob gjør et nytt superløp, sa Rodal.

Møtte tre ganger verdensmester



Asbel Kiprop var en av dem som løp mot Ingebrigtsen, han har VM-gull fra 2011, 2013 og 2015 og OL-gull fra 2008 på distansen. Han har personlig rekord på 3,26.69 minutter, satt for to år siden. Han ble nummer fire; 3,33.17 minutter lød sluttiden.

Alsadik Mikhou fra Brunei har beste årsbeste i feltet med 3,31.34 minutter.

Verdensrekorden på 1500 meter er 3,26 minutter, satt av Hicham El Guerrouj i 1998.



Under Bislett Games torsdag løp Jakob Ingebrigtsen inn til verdensrekord for 16-åringer på «drømmemila» med tiden 3,56.29. Han hadde også den gamle rekorden. Tiden var også historiens raskeste for 17 åringer, raskere enn selveste Steve Cram.

Overbegeistret svenske



Etter løpet på Bislett var den tidligere svenske OL-mesteren på 3000 meter, Anders Gärderud (70) overbegeistret for prestasjonen.

– Det her har vi aldri opplevd tidligere. Vi har hatt noen kenyanske ungdommer som har løpt fort, men her oppe har vi ikke vært i nærheten av disse resultatene når det gjelder 16-17-åringer. Jeg er helt stum – at det går an å løpe så fort i den alderen, sa Gärderud til det svenske folk.

Dette sa pappa Gjert Ingebrigtsen etter rekordløpet til sønnen på Bislett torsdag:



VG skrev tidligere søndag om Johan Kaggestad som er full av lovord om 16-åringen.

– Utviklingskurven hans har vært bratt fra han var 14 år. Følger han den vil vi få første nordmann under 3.30 på 1500 meter og den første under 13 minutter på 5000 meter, sa den tidligere friidrettstreneren.

Så du denne? Warholm gjorde det igjen – knuste verdenseliten på 400 meter hekk.