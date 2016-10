Kysset dame på blinddate - avla positiv dopingtest på kokain

Noen ganger er ikke et kyss helt uskyldig. En av verdens beste stavhoppere, Shawn Barber (22), fikk erfare det.

Rett før OL avla Barber positiv dopingprøve på kokain. Han fikk likevel delta i OL. The Star skriver at en canadisk domstol slo fast at Barber fikk i seg kokainen ved et uhell, etter et møte med en dame i Edmonton, som han møtte gjennom en datingside kalt «Craigslist».



Daten og kysset fant i følge idrettsutøveren sted dagen før han skulle konkurrere i det canadiske OL-uttaket.

Canadiske Shawn Barber ble verdensmester i stavsprang Beijing i fjor. Han var en av favorittene i OL i Rio de Janeiro i sommer.

Og dette ble Rio-OLs første dopingsak.

STANG UT: Shawn Barber endte på 10. plass i Rio de Janerio i sommer. I fjor ble han verdensmester i stavsprang. Foto: Antonin Thuillier , AFP

Ville utestenge i fire år



Barber måtte forklare seg for idrettsdomstolen, som konkluderte med at Barber fikk i seg kokainet gjennom å kysse kvinnen - som hadde tatt kokain rett før de møttes.



The Canadian Center of Ethics in Sports, som arbeider med antidoping i Canada, ville utestenge stavhopperen i fire år for å ha testet positivt på et stoff på listen til WADA, skriver svenske Expressen.



Den 11. august, to dager før han skulle konkurrere i Rio de Janerio, frikjente idrettsdomstolen i Canada 22-åringen. Men 22-åringen mislykkes og ble bare nummer ti.

PS! Barber konkurrerte på Bislett 9. juni i år. 22-åringen endte på 2. plass under Bislett Games med et hopp på 5,73 meter, syv centimeter bak Renaud Lavillenie fra Frankrike.