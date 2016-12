Bjerkeli Grøvdal: Trenger ingen fast trener

Karoline Bjerkeli Grøvdal (26) gjennomførte sin beste sesong i 2016 og var Norges mest suksessrike friidrettsutøver i Rio-OL. Foran terreng-EM og VM-sesongen 2017 røper «persedronningen» at hun vil ta enda ett år uten trener.

– Etter sesongen tenkte jeg «hva nå?». Måtte jeg finne på noe nytt? Nå er jeg ikke så opptatt av det. Jeg trenger ingen fast trener. Jeg har holdt på i 15 år og vet hva som skal til. Det som er viktigst, er at hver treningsøkt er av god kvalitet, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun forteller at hun diskutert dette mye med friidrettsforbundets nye toppidrettssjef, tidligere alpinsjef Håvard Tjørhom.

– Jeg famler ikke i blinde. Det er om å gjøre å stole på seg selv og gjennomføre det man har bestemt. Jeg blir tvunget til å være flink og ærlig mot meg selv; til å være bevisst. Foreløpig er jeg min egen trener, slår Karoline Bjerkeli Grøvdal fast.

8150 meter Norges deltagere i EM i terrengløp i italienske Chia 11. desember: Kvinner U20 (start kl. 10:05, løype på 4 150m): Christine Næss, Stine Wangberg Menn U20 (start kl. 10:30, løype på 6150 m): Jakob Ingebrigtsen Kvinner senior (start kl. 12:20, løype på 8 150m): Karoline Bjerkeli Grøvdal Menn senior (start kl. 13:00, løype på 10 150m): Ørjan Grønnevig Marius Vedvik Tom Erling Kårbø Sondre Nordstad Moen

Persedronningen



Det er ett år siden Karoline Bjerkeli Grøvdal etter pålegg fra friidrettsforbundet ble nødt til å avslutte samarbeidet med sin daværende trener. Frank Evertsen.

– Jeg har ikke hatt trener siden i fjor høst, da jeg ikke kunne ha Frank Evertsen, og det godtok jeg, bekrefter hun.

Hun byttet klubb fra Vidar til Tjalve, men har siden det ikke hatt en fast trener, utover at Ståle Jan Frøynes fra friidrettsforbundet hjalp henne under Rio-OL i høst.

Der kapret Karoline Bjerkeli Grøvdal 9. plass på 10.000-meteren og 7. plass på 5000-meteren, begge ganger ved å sette personlig rekord. Noe hun gjorde stort sett hele sesongen, uansett hvilken distanse hun stilte til start på.

Derfor tilnavnet «Persedronningen» etter siste løp i Rio.

Mål søndag: EM-medalje igjen



Etter et tre uker langt høydeopphold i Flagstaff i Arizona, gjør hun seg nå klar til å gjenta suksessen fra terreng-EM for ett år siden.

Det vil eventuelt skje søndag 11. desember på Sardinia, der medaljekampen i kvinnenes EM vil bli avgjort etter 8000 meter i terrenget ved middelhavsbyen Chia.

Karoline Bjerkeli Grøvdal knep bronsemedaljen i franske Hyeres i desember i fjor. Etter sin fabelaktige finish karakteriserte hun prestasjonen som «uten tvil det beste jeg har gjort.»

Men det var det. Det var bedre ting i vente. I EM i Amsterdam i begynnelsen av juli vant hun bronsemedaljen på 10.000 meter etter å ha løpt de siste 24 rundene av den med én revnet sko – og satt personlig rekord med 31.23,45 (31.14,07 i Rio).

Jasmin Can (19) som løp for Tyrkia, men er født og oppvokst i Kenya, vant suverent. Can vant også 5000-meteren i Amsterdam, og vil stå på startstreken i Italia søndag. I Rio-OL kom hun på 6. plass på 5000-meteren, plassen foran Bjerkeli Grøvdal – som var nær ved å «ta» Can og bli beste europeer.

– Jeg har samme ambisjoner som i fjor, jeg skal kjempe om medalje. Jeg har hatt en rolig periode etter hjemkomsten fra høydetreningen (Flagstaff); sluppet litt opp for å være i form i desember. Men jeg er ikke i den formen jeg var under OL, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Litt skremmende?



Da sa hun at hun vurderte å satse på 3000 meter hekk frem mot friidretts-VM i London neste høst. Det er hun ikke så sikker på nå. Hun er imidlertid sikker på at hun vil «velge bort» 10.000 meter neste sesong, til fordel for kortere løp. For eksempel 1500 meter, som hun i likhet med en engelsk mile bare løp én gang i 2016.

– Jeg har et større potensial på 1500 meter og har lyst til å forbedre meg på den. Få et løft på den distansen mens jeg ennå kan. Jeg har lyst til å ta norgesrekorden, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun legger til at hun vet hun kan forbedre sin tid på 5000 meter, og hun har «lyst til å jobbe med norgesrekordene» på så å si alle distansene – også Ingrid Kristiansens «vanskeligste» på 10.000-meter (30.13,74 på Bislett i 1986).

– Med et par unntak, satte du personlig rekord hver gang du løp på bane i 2016. Det kan bli vanskelig å leve opp til det?

– Det er sant det, kanskje. Det kan være litt skremmende å gå på en ny sesong etter en så god sesong. Men jeg trodde det skulle løsne etter at jeg ikke hatt skader på to år. Får jeg tre år som skadefri, kan jeg bli enda bedre, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

PS! Karoline Bjerkeli Grøvdal drar til Sør-Afrika i januar for å trene i høyden. Hun kommer ikke til å delta i innendørs-EM i Beograd i begynnelsen av mars.