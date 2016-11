Okparaebo vil ha beklagelse etter OL-fiaskoen

Ezinne Okparaebo (28) måtte vente i 35 minutter i det såkalte «Call rom», ble kald og etterpå slått ut i OL-forsøket. Nå kritiserer sprinteren friidrettsforbundets ledere og ønsker en beklagelse.

Det er NRK som forteller om saken.

– Dagen før hadde jeg fått beskjed om en tid for når jeg skulle være i «poolen» for trening. Da jeg kom dit den dagen varmet jeg opp med som vanlig. Så ble jeg sendt til «call room». Men der var det ingen andre utøvere – kun meg. Da skjønte jeg ikke hva som hadde skjedd. Det var veldig frustrerende. Jeg var der i cirka 35 minutter. Det var også veldig kaldt, fordi det var vinter i Rio på den tiden, forteller sprinteren til statskanalen.

Okparaebo mener at det lange oppholdet i ventesonen gjorde henne fullstendig kald før 100 meteren. Hun kom inn på tiden 11,43 - fire hunderdeler for sent til å unngå OL-fiaskoen.

– Når man har varmet opp, så skal man egentlig ha grunnvarmen – og så gå ut for å løpe. Men jeg satt der, det var kaldt og det gjorde at jeg mistet grunnvarmen min. Og selvfølgelig gikk piffen ut av meg.

Den nå London-baserte spirnteren ønsker seg en beklagelse fra Norges Friidrettsforbundet. Hun har hatt flere møter med den nye sportssjefen Håvard Tjørhom – som gjennom fem år ledet det norske alpintlandslaget.

– Når det gjelder «call room»-saken så får du nesten ta det med de som var der. Fra tidligere (alpint) er jeg vant med flere timers utsettelse av konkurranse, så det er litt vanskelig for meg å sette meg inn i det, svarer Tjørhom i en e-post til NRK.

Olav Magne Tveitå hadde treneransvaret for Okparaebo i Rio. Også han kommuniserer med NRK på e-post.

– Arrangøren endret «call room»-tid uten å informere om dette. Noe som normalt bare skjer ved uvær etc. Jeg bodde utenfor leir og hadde ikke kontakt med noen som visste om dette. Det hadde vært dramatisk dersom «call room» var fremskyndet, men det var tvert om utsatt. Ezinne valgte selv å være der lengre enn hun måtte. Vi gjorde oppvarmingen som var planlagt i «call room» ute i stedet, som alle andre. Ronny (Nilsen, tidligere sportssjef) kjente forøvrig heller ikke til endrede tider.

Ezinne Okparaebo satser nå videre med ny trener i England. I samarbeid med Jonas Doodo håper hun bryte 11 sekundersgrensen under VM nettopp i London kommende sesong. Persen på 11,10 ble satt under OL i der i 2012.