Henrik Ingebrigtsen (26) provoserte Karsten Warholm (21) etter VM i London. Under NM i Sandnes gjorde han det igjen.

Etter at Filip Ingebrigtsen stormet inn til VM-bronse på 1500 meter i London, var storebror Henrik raskt ute med å kåre øyeblikket til det største i norsk friidrett siden Verbjørn Rodal tok OL-gull på 800 meter i 1996.

Dagen etter kontret Warholm. Overfor VG uttalte VM-vinneren at hans synes sammenligning Henrik Ingebrigtsen serverte var latterlig.

To uker senere, under helgens friidretts-NM i Sandnes, vant både Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen tre gull hver.

– Hvis han ikke tar kongepokalen, da skal jeg ta kongepokalen fra han som får den og gi den til Jakob, sa Henrik Ingebrigtsen til TV 2 før kongepokalen ble delt ut.

Like etter ble Warholm tildelt kongepokalen. For tredje år på rad.

– Jeg tenker at Henrik Ingebrigtsen må passe seg. Jeg har stor respekt for Jakob, og jeg syns folk burde vise litt respekt tilbake, sa Warholm til TV 2 like før kongepokalutdelingen.

– Hvor er Henrik?



Ifølge NRK hadde ikke 21-åringen fra Ulsteinvik tid til intervjuer da han mottok pokalen.

– Hvor er Henrik? Hvor er Henrik? Jeg skal finne Henrik, sa Warholm.

Han fant raskt frem til Henrik Ingebrigtsen på stadionanlegget i Sandnes. Warholm ga så fra seg kongepokalen til 26-åringen.

– Nå kan du gi pokalen til meg og gratulere meg, sa Warholm, før han stilte seg opp og hørte Ingebrigtsens korte gratulasjonstale.

Deretter fikk han tilbake kongepokalen, før han forsvant.

Warholm mottok samme pokal etter NM i 2015 og 2016. I 2015 hadde han ikke regnet med å tildeles utmerkelsen, og den da 19 år gamle Warholm dro på ferie før utdelingen.

– Vanskelig for langdistanseløpere å vinne



Gjert Ingebrigtsen, Jakobs far og trener, sier han forventet at Warholm skulle vinne kongepokalen, ettersom juryen følger en internasjonal poengskala for å måle prestasjonene i NM.

– Da blir det fryktelig vanskelig for langdistanseløpere å vinne. Da må det settes norsk rekord, sånn som Karoline gjorde med et ekstremt bra løp. Men normalt sett er det øvelser hvor man går «all in», som kule diskos, spyd og løp opp til 400 meter, som har best muligheter, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Gjert Ingebrigtsen er tydelig stolt da VG prater med ham. Han kaller NM-prestasjonen til sønnen «helt ekstrem».

– Nå har han løpt distansen torsdag, fredag, lørdag og søndag. Også presterer han så jevnt bra. Han har egentlig gjort det helt siden mai, sier Ingebrigtsen.

Nå har Team Ingebrigtsen klekket ut en helt ny utfordring for 16-åringen.

– Nå reiser han til Ungdomsmesterskapet i Bergen til helgen. Der skal han konkurrere mot hans aldersgruppe igjen, men på en distanse som er fryktelig uvant.

– Og det er?

– 400 meter. Det er viktig for ham, som har tatt så enorme steg i år, å kunne stille til start på noe som han er langt ifra å være medaljekandidat på. Det er en uvant følelse for ham, sier Ingebrigtsen.

Grøvdals første på kvinnesiden

Karoline Bjerkeli Grøvdal mottok kongepokalen på kvinnesiden, etter sitt rekordløp på 3000 meter hinder lørdag.

Hun smadret sin egen norske rekord med nesten 20 sekunder, da hun klokket inn på tiden 9.13,35. Det var det raskeste løpet av en europeer i 2017 på distansen.

Det ble en opptur for Grøvdal etter en tøff sesong. VM-oppladningen ble delvis spolert av en skade hun pådro seg under hinder-trening.

Under VM røk hun ut av 1500 meter i forsøket, hvor hennes protest ble avvist. I 5000-finalen ni dager senere brøt hun løpet grunnet en forkjølelse.

Det er første gang 27-åringen fra Isfjorden vinner prestisjeprisen, tross åtte NM-gull siden 2006. I 2010 vant hun gull på både 5000 og 3000 meter, men Christina Vukicevic vant prisen den gang.